Anticipo Prime Day: maxi sconto sulla confezione da 2 router Amazon eero 6 (-41%)

Amazon ha lanciato le prime offerte in anticipo per i Prime Day: ti segnaliamo uno sconto molto interessante sulla confezione che include due router WiFi Mesh Amazon eero 6, capace di garantirti una copertura fino a 280 metri quadri, disponibile a 129,99 euro invece di 219,98. L’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime: se non lo sei, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni.

Le caratteristiche dei router Amazon eero 6

Questo sistema, in confezione da due, copre fino a 280 m² con una velocità massima di 500 Mbps, eliminando i fastidiosi punti morti e il buffering. Con la tecnologia WiFi Mesh, eero 6 è capace di adattarsi alla tua casa, garantendo una connessione stabile e potente in ogni angolo.

Con il supporto per oltre 75 dispositivi, eero 6 sfrutta la potenza del Wi-Fi 6 per migliorare la portata e l’efficienza della tua rete: tutti i dispositivi saranno connessi senza problemi, mantenendo sempre una connessione veloce per ogni tipo di attività, che si tratti di gaming, videochiamate o streaming in 4K.

L’installazione è un gioco da ragazzi grazie all’app eero, che ti guida passo dopo passo nella configurazione e ti permette di gestire la tua rete da qualsiasi luogo, anche quando non sei effettivamente presente. Un altro grande vantaggio, poi, è che questo sistema migliora nel tempo grazie ad aggiornamenti automatici che mantengono la rete sicura e al passo con le ultime novità.

Approfitta di questo antipasto per i Prime Day e portati a casa la confezione da 2 router Wifi mesh Amazon eero 6 ad un prezzo clamoroso: 129,99 euro invece di 219,98, con spedizione Prime ovviamente inclusa.