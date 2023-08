Antivirus Avira, per te a soli 20,95 euro/anno

Vuoi acquistare un antivirus per il tuo dispositivo che sia in grado di assicurare una protezione adeguata ad un ottimo prezzo? Avira mette a disposizione degli utenti un antivirus completo al costo 20,95 euro anziché 34,95 per un anno.

L’anno di abbonamento ad Avira Antivirus Pro ti consente di risparmiare ben 14 euro sul costo totale. Dopo un anno, si rinnova automaticamente a 34,95 €/anno se non annulli il rinnovo.

Con Avira puoi avere di più di un semplice antivirus: per te protezione da malware di ultima generazione con una percentuale di rilevamento in condizioni reali del 99,6%, prestazioni che non rallentano il sistema, incredibile semplicità e fruibilità. Ripara anche i file danneggiati. Tutto questo con Avira Antivirus Pro, eletto addirittura vincitore da numerosi tester indipendenti.

Grazie a un’interfaccia intuitiva Avira offre sia il controllo della sicurezza sia la libertà di automatizzare tutte le attività.

Installarlo è anche semplicissimo, motivo per cui può essere acquistato da chiunque per proteggere il proprio dispositivo.

Cosa rende speciale Avira? Sicuramente l’ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche la sicurezza che riesce ad offrire. La protezione web avanzata di Avira scansiona file scaricati, servizi di archiviazione Cloud alla ricerca di eventuali malware. In caso di eventuali ulteriori minacce Avira blocca subito tutto quello che considera indesiderato.

Al giorno d’oggi avere sui propri dispositivi antivirus efficienti è fondamentale per evitare di andare incontro a spiacevoli problematiche. Non sempre però i prodotti che ci vengono proposti sono in grado di rispondere alle nostre esigenze e proteggere, conseguentemente, i nostri dispositivi in modo adeguato. Avira non è il classico antivirus, motivo per cui sono già tanti gli utenti che hanno deciso di provarlo. E tu, che aspetti?

A soli 20,95 euro/ primo anno hai l’Avira Antivirus Pro sul tuo dispositivo e risparmi il 40% sul prezzo iniziale (34,95 euro).

