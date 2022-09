Questi antivirus hanno battuto Microsoft Defender

Microsoft Defender è la soluzione per la cybersecurity integrata nei sistemi operativi Windows, ma non per forza di cose la migliore per proteggere il PC e i dati gestiti. A svelarlo è il Real-World Protection Test condotto da AV-Comparatives nei mesi di luglio e agosto 2022, i cui risultati sono appena stati pubblicati, svelando quali antivirus di terze parti sono più efficaci rispetto a quello sviluppato direttamente dal gruppo di Redmond.

Microsoft Defender: quali antivirus sono più efficaci?

A uscire a testa alta dal confronto per quanto riguarda l’identificazione di falsi positivi sono le alternative proposte da Avast, AVG, Avira e Total AV. Tutti i dettagli sono consultabili nella versione completa del report (link a fondo articolo).

Questo non significa che Microsoft Defender non svolga in modo corretto il proprio compito da antivirus. Anzi, ferma tutte le possibili compromissioni causate da un potenziale comportamento poco responsabile dell’utente e mantiene al 99% la quota delle minacce bloccate. Il 100% è raggiunto da Avast, AVG, Avira, G DATA e Trend Micro.

Come è condotto il test? Il banco di prova è costituito da 312 scenari reali che includono ad esempio il click su URL verso risorse malevole e il download di file contenente codice maligno. In altre parole, tutte quelle trappole tese dai cybercriminali alle loro vittime, attraverso i metodi di attacco più disparati, dal phishing alla contraffazione delle risorse online.

