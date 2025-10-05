Antivirus completo a meno 2 euro al mese: una promo imperdibile

Per proteggersi dalle minacce del web è necessario poter contare su un sistema in grado di rilevare e bloccare in tempo reale il software dannoso: per questo motivo è utile ricorrere a un sistema antivirus come Total AV Premium.

Questo servizio ha tutte le carte in regola per offrire una protezione per il proprio computer e per altri 2 dispositivi a propria scelta, con la possibilità di prevenire i danni causati da software malevolo.

Con la promozione in corso oggi è possibile accedere a Total AV Premium con un prezzo ridotto a 19 euro per un anno (anziché 99 euro). L’offerta include anche il tool per ottimizzare il funzionamento del PC.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Total AV, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Antivirus completo al miglior prezzo: ci pensa Total AV

Con Total AV è possibile sfruttare un sistema completo per proteggere i propri dispositivi dalle minacce del web. Senza intaccare le prestazioni, infatti, il tool è in grado di monitorare il dispositivo e di rilevare e bloccare il software dannoso.

Si tratta di un antivirus completo e ricco di funzionalità che può essere attivato su 3 dispositivi, proteggendo il PC e, eventualmente, anche lo smartphone e il tablet dalle minacce informatiche.

Il rapporto qualità/prezzo è un ulteriore punto di forza. Total AV Premium, infatti, è disponibile con un costo ridotto ad appena 19 euro per un anno, con il tool per ottimizzare le prestazioni del PC integrato e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi seguire la procedura guidata per l’attivazione. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo.