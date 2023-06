Antivirus completo e tanti servizi extra a meno di 2 €/mese con Norton

La sicurezza informatica non lascia spazio a compromessi: per questo motivo è necessario puntare su di un antivirus completo a cui affiancare strumenti in grado di massimizzare la difesa dei propri dispositivi e dei propri dati. Con Norton è possibile attivare il servizio AntiVirus Plus che garantisce una protezione completa e in tempo reale contro le minacce informatiche aggiungendo il password manager, il Firewall per PC o Mac e un servizio di backup in cloud dei dati del PC. Il costo del servizio è di 19,99 euro per un anno, meno di 2 euro al mese.

Per massimizzare la protezione, aggiungendo anche una VPN illimitata e estendendo l’utilizzo dei servizi a più dispositivo, ci sono i piani Norton 360 Standard, Deluxe e Premium, disponibili a partire da 29,99 euro per un anno. Per accedere all’offerta di Norton è possibile visitare il sito ufficiale Norton e scegliere il piano da attivare.

Norton AnVirus Plus: tanta sicurezza a prezzo ridotto

Scegliendo Norton AntiVirus Plus è possibile puntare su di un’offerta completa che include:

la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

il password manager per salvare in sicurezza dati d’accesso e credenziali di pagamento

il Firewall per PC o Mac per monitorare le comunicazioni e bloccare il traffico non autorizzato

un servizio di backup sul cloud dei dati del proprio PC (2 GB)

Il bundle proposto da Norton presenta un costo di appena 19,99 euro per un anno con una spesa che, quindi, è inferiore ai 2 euro al mese. Da segnalare anche i piani Norton 360, in offerta da 29,99 euro, che includono anche la VPN illimitata per una navigazione sicura e privata oltre a più GB per il backup dei dati e la possibilità di estendere la protezione fino a 10 dispositivi. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Norton.

