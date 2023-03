Antivirus con VPN inclusa: perché scegliere Panda Dome a meno di 1,5 euro al mese

Per massimizzare la sicurezza e la privacy online è necessario affidarsi agli strumenti giusti: un antivirus in grado di riconoscere e bloccare i software malevoli e una VPN per accedere, quando serve, ad Internet in modo privato sono elementi essenziali per una navigazione realmente sicura. Per avere a disposizione entrambi gli strumenti è possibile puntare su Panda Dome Essential.

La suite di Panda, infatti, garantisce tutto quello che serve per avere il massimo della sicurezza e la privacy necessaria ad un costo di appena 17,49 euro per un anno. Per meno di 1,5 euro al mese è possibile, infatti, poter contare su di un antivirus completo, un Firewall per Windows e una VPN con 150 MB al giorno per accedere ad Internet nel rispetto della privacy tutte le volte in cui c’è questa necessità.

Panda Dome Essential è disponibile anche in bundle per 3, 5 o 10 dispositivi con un costo per dispositivo che si riduce progressivamente fino ad arrivare ad appena 3,5 euro all’anno attivando l’offerta per 10 dispositivi. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Panda Security linkato qui di seguito:

Panda Dome Essential: antivirus e VPN in un’unica offerta da 1,5 euro al mese

Con Panda Dome Essential è possibile accedere ad un’offerta davvero completa e con un costo ridottissimo. La proposta di Panda Security prevede:

protezione antivirus in tempo reale

Firewall per Windows

VPN con 150 MB di traffico dati protetto dalla crittografia ogni giorno senza alcun costo

tool di protezione per la rete Wi-Fi e per l’analisi dei dispositivi USB

La suite di Panda presenta un costo di 17,49 euro all’anno per 1 dispositivo. Scegliendo l’offerta per 3 dispositivi, invece, la spesa è di 23,49 euro mentre per 5 dispositivi è di 29,49 euro. Per 10 dispositivi, invece, si spendono appena 35,49 euro. Per tutti i dettagli sull’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Se, invece, avete bisogno di una VPN illimitata potete fare riferimento ad una delle migliori VPN sul mercato, riepilogate in tutti i dettagli nella tabella qui di sotto:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

