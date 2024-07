Antivirus e performance: sfatiamo i miti con Norton

Il rallentamento del PC, con le operazioni anche più semplici che vedono dilatare i propri tempi di esecuzione, può risultare fastidioso a molte persone. Tra queste, sono in tante a pensare che le prestazioni peggiorino in concomitanza con l’installazione di un antivirus. Per la verità è un po’ uno dei miti relativi ai prodotti di questo tipo che più trovano condivisione da parte degli utenti. Ma si tratta della verità? Oppure è un falso mito come tanti altri? Spoiler: è falso. O meglio non tutti gli antivirus sono uguali. Norton, ad esempio, non solo non inficia le performance del computer, ma è stato progettato in modo da aumentarle in maniera significativa.

Gli antivirus rallentano i computer?

Risposta breve: no. No, l’installazione di un antivirus non rallenta necessariamente il PC in questione. Anzi, in alcuni casi è vero il contrario. Prendiamo come esempio Norton, uno dei prodotti per la sicurezza informatica che vanta il maggior numero di download in Italia e all’estero. È vero che Norton rallenta le performance di un computer? Anche in questo caso la risposta è negativa.

Il prodotto Norton è stato progettato per offrire ai suoi utenti una protezione di livello mondiale, senza sacrificare per questo le prestazioni del computer, anzi. Infatti, l’utilizzo di un antivirus come Norton aumenta la velocità del PC grazie a tutta una serie di strumenti che migliora la gestione e l’ottimizzazione delle performance, rendendo più veloci le attività di ogni giorni. Ad esempio, l’utilizzo di Norton aiuta a:

ridurre il tempo di avvio del computer

ridurre il tempo per il caricamento di file e app

rimuovere i file e le cartelle temporanee che rallentano il PC

ottimizzare il volume di avvio

migliorare le prestazioni quando si gioca o si guarda un film

eliminare le interruzioni che si verificano durante l’utilizzo dei propri programmi preferiti

visualizzare i programmi che consumano risorse e rallentano il PC

