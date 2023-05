Antivirus e VPN: con l'offerta di Norton bastano meno di 2,5 euro al mese

È il momento giusto per massimizzare sicurezza e privacy online: con l’offerta di Norton, infatti, è possibile accedere ad un bundle comprendente antivirus e VPN ad un prezzo ridottissimo. Con Norton 360 Standard, infatti, è possibile attivare l’abbonamento annuale a 29,99 euro invece che 74,99 euro. Di fatto, il pacchetto proposto da Norton comporta un costo pari a meno di 2,5 euro al mese.

L’offerta dedicata a Norton 360 Standard è disponibile tramite il sito ufficiale di Norton, linkato qui di sotto. Se volete qualcosa in più c’è anche il piano Deluxe (attivabile scorrendo la pagina verso il basso) al costo di 34,99 euro con protezione estesa a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. L’offerta è a tempo limitato.

Antivirus e VPN in un’unica offerta con Norton

Con Norton 360 Standard è possibile accedere a:

un tool per la protezione da virus, malware, ransomware e varie forme di hackeraggio ; in questo modo è possibile proteggere il proprio PC durante l’utilizzo di qualsiasi risorsa online

; in questo modo è possibile proteggere il proprio PC durante l’utilizzo di qualsiasi risorsa online una VPN senza limiti che permette l’accesso ad Internet in modo privato e in totale sicurezza, con la possibilità di scegliere tra vari server dislocati in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione con un clic

Il bundle proposto da Norton presenta un costo di 29,99 euro per un anno, invece di 74,99 euro, con uno sconto del 60%. Si tratta, di una spesa inferiore ai 2,5 euro al mese. Per estendere la protezione a 5 dispositivi, tra PC, Mac, tablet e smartphone, è possibile optare per la versione Deluxe a 34,99 euro.

Tutte le proposte di Norton sono disponibili tramite il sito ufficiale (basta scorrere la pagina verso il basso per scoprire i vari bundle proposti in offerta).

L’offerta con antivirus e VPN di Norton prevede un abbonamento annuale senza vincoli. Non c’è, quindi, alcun obbligo di rinnovo del servizio a seguito dell’attivazione della promozione in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.