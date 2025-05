Antivirus e VPN illimitata con Avast: con lo sconto del 70% è un affare

Avast è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per la sicurezza informatica. Per tutti gli utenti alla ricerca di un modo semplice e conveniente per proteggere i propri dispositivi e le proprie informazioni durante l’utilizzo di Internet, Avast è oggi la soluzione giusta.

In questo momento, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 70% sul piano annuale di Premium Security, il servizio che consente di utilizzare il sistema antivirus di Avast, oltre che sul piano annuale di Avast Ultimate, che include strumenti di sicurezza extra come la VPN.

Le offerte partono da 21,90 euro per un anno, scegliendo Premium Security per un dispositivo. Il piano Ultimate, nella versione per 10 dispositivi (computer, smartphone e tablet), costa, invece, 38,99 euro ovvero poco più di 3 euro al mese per avere una suite antivirus completa e una VPN illimitata.

Le promozioni in questione sono accessibili in esclusiva tramite il sito ufficiale di Avast, raggiungibile tramite il box qui di sotto.

Antivirus e VPN con Avast: un’offerta da cogliere al volo

Avast Ultimate è la soluzione giusta per ottenere la massima protezione possibile con un costo davvero contenuto, grazie allo sconto del 70%, e con la possibilità di proteggere 10 dispositivi in contemporanea.

Il piano in questione permette l’accesso a una suite completa che include:

il sistema di rilevamento e blocco di virus e malware

la protezione contro gli attacchi ransomware

contro gli il tool per la verifica della sicurezza di una rete Wi-Fi

la protezione contro gli attacchi di phishing e i siti web falsi e non sicuri

Rispetto al piano Premium Security, con Avast Ultimate è possibile sfruttare anche:

l’uso di SecureLine VPN , il servizio VPN senza limiti di Avast

, il servizio VPN senza limiti di Avast il tool Cleanup Premium per ottimizzare il funzionamento del proprio computer

per ottimizzare il funzionamento del proprio computer il sistema AntiTrack per la protezione dell’identità online

Con la promozione in corso oggi e lo sconto del 70% riservato ai nuovi utenti, è possibile accedere ad Avast Ultimate con un costo ridotto fino a 38,99 euro per un anno, senza alcun obbligo di rinnovo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La spesa effettiva è di appena 3,25 euro al mese. L’offerta è accessibile qui di sotto.