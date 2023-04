Antivirus e VPN in bundle: sicurezza e privacy a prezzo ridotto, ecco come

Per poter contare su sicurezza e privacy nell’utilizzo di Internet e di tutti i servizi web è necessario poter contare su di un antivirus completo e su di una VPN. In questo modo è possibile ottenere una protezione in tempo reale dalle minacce del web (virus oltre a malware, ransomware, spyware) oltre che un accesso ad Internet nel rispetto della privacy.

Antivirus e VPN in bundle sono disponibili con Norton. L’azienda, punto di riferimento del settore della sicurezza informatica, propone varie opzioni su cui puntare per massimizzare la sicurezza nell’accesso ad Internet. Le offerte di Norton partono da 29,99 euro per un anno per la protezione di 1 dispositivo e arrivano fino a 44,99 euro per la protezione di 10 dispositivi in contemporanea.

L’accesso alle offerte è disponibile tramite il sito ufficiale di Norton, disponibile al link qui di sotto.

Antivirus e VPN in un unico bundle con le offerte di Norton

Norton propone vari bundle che uniscono l’antivirus e la VPN. Le opzioni a disposizione degli utenti sono:

Norton 360 Standard in sconto a 29,99 euro invece di 74,99 euro (-60%) per la protezione di 1 dispositivo tra PC, Mac, tablet e smartphone

in sconto a invece di 74,99 euro (-60%) per la protezione di 1 dispositivo tra PC, Mac, tablet e smartphone Norton 360 Deluxe in sconto a 34,99 euro invece di 99,99 euro (-65%) per la protezione di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone

in sconto a invece di 99,99 euro (-65%) per la protezione di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone Norton 360 Premium in sconto a 44,99 euro invece di 109,99 euro (-59%) per la protezione di 10 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone

Tutte le offerte prevedono un abbonamento annuale, senza alcun obbligo di rinnovo. Per accedere alle offerte di Norton è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, disponibile tramite il link qui di seguito.

Norton propone anche il solo antivirus, senza la VPN, al costo di 19,99 euro. In questo caso, è sempre possibile valutare l’attivazione di una VPN alternativa, scegliendo tra i migliori servizi disponibili sul web che vengono riepilogati nella tabella qui di sotto.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

