Antivirus e VPN insieme a meno di 35€ per 12 mesi con Norton 360 Deluxe

Il Black Friday di Norton è arrivato in anticipo: il piano Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99€ per il primo anno invece di 104,99€, grazie allo sconto del 66%. Il pacchetto include una protezione dai virus e malware in tempo reale e attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, più il servizio VPN senza limiti e il monitoraggio del Dark Web. La promozione di Norton è disponibile su questa pagina.

Norton 360 Deluxe, il pacchetto all-in-one per la sicurezza online

Con Norton 360 Deluxe si ottiene una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, con gli utenti protetti sia dai pericoli già noti sia da quelli nuovi, al fine di mettere in sicurezza le proprie informazioni riservate e quelle riservate quando si è connessi a Internet.

A proposito di navigazione, il servizio Secure VPN è a tutti gli effetti la VPN di Norton che offre a tutti la possibilità di navigare in completo anonimato senza alcun tracciamento della propria attività sul web. La VPN di Norton integra anche la crittografia avanzata, la stessa utilizzata dai migliori servizi concorrenti per mantenere al sicuro i propri dati, le credenziali di accesso e gli estremi dei conti bancari.

All’antivirus e alla VPN si aggiungono poi un robusto password manager, che aiuta gli utenti a generare, memorizzare e gestire le password in maniera più agevole e sicura, e il servizio di backup del PC nel cloud per prevenire eventuali furti dei dati personali da parte di qualche malintenzionato.

Norton 360 Deluxe in offerta a 34,99€ per il primo anno è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.