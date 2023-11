Antivirus e VPN insieme: il pacchetto all-in-one per la sicurezza di Norton è in super offerta

A meno di 10 giorni dalla giornata del Black Friday, Norton ha lanciato una nuova offerta su Norton 360 Deluxe, il pacchetto all-in-one per la sicurezza digitale di tutti gli utenti: il piano di 12 mesi costa soli 34,99€ invece di 104,99€, grazie al maxi sconto del 66%. Il piano Deluxe protegge fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet, con l’offerta disponibile su questa pagina.

Antivirus e VPN insieme con Norton 360 Deluxe

Il pacchetto Norton 360 Deluxe include una protezione avanzata in tempo reale dalle minacce informatiche più pericolose, sia quelle esistenti che quelle nuove. Tale servizio consente di mettere al sicuro le proprie informazioni riservate e quelle finanziarie quando si effettua l’accesso online.

Oltre all’antivirus, la seconda funzionalità chiave del piano Deluxe è la presenza di una VPN illimitata, grazie alla quale è possibile navigare in completo anonimato. Le attività web svolte dagli utenti non possono essere tracciate da aziende di terze parti, in più la crittografia consente di mantenere privati e al sicuro i propri dati, tra cui password ed estremi dei conti bancari.

A tutto questo si aggiunge un robusto password manager attraverso cui si possono generare, memorizzare e gestire le password in modo molto più semplice rispetto al passato, così come i dati di carte di credito e debito. Infine, il pacchetto di Norton mette a disposizione un servizio di backup del PC nel cloud, come misura prevendita per un’eventuale perdita di dati.

Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99€ su questa pagina. La promozione che prevede uno sconto del 66% resterà valida ancora per pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.