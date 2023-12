Antivirus e VPN insieme: la soluzione 2 in 1 di NordVPN a meno di 4 euro al mese

Non è facile trovare un servizio che includa sia un efficace antivirus che una VPN di qualità, a meno che non ci si rivolga a NordVPN Threat Protection. Il piano di due anni, oggi in sconto fino al 65% con prezzi a partire da 3,79€ al mese per 2 anni, offre entrambi grazie all’integrazione di Threat Protection. Ecco il link all’offerta.

NordVPN Threat Protection garantisce una protezione completa da download pericolosi, tentativi di phishing, tracker e pubblicità online. Ad oggi, rappresenta lo strumento migliore abbinato a una VPN premium come quella di NordVPN.

Antivirus e VPN insieme con NordVPN Threat Protection: sconti fino al 65%

Il tool Threat Protection integrato in NordVPN offre una navigazione online sicura. Grazie al suo potente sistema di difesa, protegge gli utenti dagli attacchi di phishing, dai ransomware e da altre minacce informatiche.

Può capitare a volte di collegarsi su un sito web dove, dopo pochi secondi, si viene sommersi da pop-up, banner invasivi e, peggio ancora, download multipli. In una situazione di questo tipo, Threat Protection compie prima un’analisi dei file scaricati, identifica un’eventuale presenza di malware e subito dopo li elimina in automatico.

Inoltre, offre una protezione completa quando ci si collega a siti malevoli, il più delle volte per errore. Il rischio maggiore è di incorrere in una truffa di phishing, ma il tool di NordVPN evita che si arrivi a tanto bloccando l’accesso a qualsiasi sito web di questo tipo.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 65% dopo il lancio dell’offerta di Natale, con prezzi a partire da 3,79€ al mese.

