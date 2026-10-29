Antivirus e VPN insieme, la soluzione giusta arriva da NordVPN con una nuova promo (-78%)

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e a un sistema antivirus avanzato, in modo da proteggere al massimo la propria connessione e navigare in sicurezza.

Scegliendo il piano Completo, infatti, è possibile accedere a diversi servizi, tra cui antivirus e VPN, oltre a 1 TB in cloud e al password manager.

Il costo è di 3,85 euro al mese, scegliendo l’abbonamento da 24 mesi con 4 mesi extra (bisogna inserire il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione per ottenere il prezzo richiesto). L’offerta garantisce un risparmio del 78%. Per la sola VPN, invece, il prezzo è di 3,37 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN con antivirus incluso

Con NordVPN è ora possibile accedere a una nuova VPN illimitata e sicura. Il servizio propone la crittografia del traffico dati oltre a una politica zero log che elimina il tracciamento.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online.

Il servizio è multi-dispositivo, con possibilità di navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso account.

Con il piano Completo, inoltre, è possibile accedere a funzionalità aggiuntive come il sistema antivirus e il password manager oltre a 1 TB in cloud.

Per sfruttare la promozione in corso basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. L’offerta riguarda il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, attivabile con il codice BLAZE4MO.

L’offerta descritta è valida per il periodo del Black Friday e rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per poter massimizzare la sicurezza della propria connessione combinando antivirus e VPN.