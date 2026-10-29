Sicurezza online al 58% di sconto e buoni Amazon con Kaspersky Antivirus

Sicurezza online e privacy oggigiorno sono imprescindibili sui nostri dispositivi per proteggere dati personali, informazioni sensibili e identità digitale. Ecco perché è fondamentale scegliere una soluzione completa che assicuri tutto questo e che costi il giusto. Quale momento migliore se non approfittare dell’offerta di Kaspersky Antivirus Premium in sconto al 58%? Approfitta subito attivando il piano perfetto per te.

Se attivi ora l’abbonamento annuale a Premium Plan ricevi anche un Buono Regalo Amazon da 20 euro da utilizzare quando e come vuoi sulla piattaforma del colosso dello shopping online. Tra l’altro questo è un ottimo incentivo visto che a breve inizierà anche il Black Friday. Ma cosa include questo pacchetto di sicurezza online e offline? In un unico abbonamento hai veramente di tutto e di più e non dovrai spendere soldi in altri abbonamenti per integrare la tua privacy.

Kaspersky Antivirus Premium Plan: 58% di sconto e buono Amazon da 20€

Premium Plan è la soluzione Kaspersky Antivirus al 58% di sconto che include anche un buono regalo Amazon dal valore di 20 euro. Si tratta della scelta migliore, consigliata anche dai maggiori esperti di sicurezza informatica, per proteggere i tuoi dispositivi al completo con un’unica soluzione. Ecco tutto quello che include a soli 34,00 euro il primo anno, anziché 84,99 euro.

Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware

Navigazione Web sicura

Rimozione dei virus esistenti

Protezione dalle truffe causate dall’Intelligenza Artificiale

Anti-Phishing

Firewall bidirezionale

Ottimizzazione delle prestazioni

Pulizia dello spazio del dispositivo

Gestione delle app

Modalità Non disturbare

Protezione dei pagamenti

Rilevamento dello stalkerware

Protezione dalle minacce legate alle criptovalute

Monitoraggio integrità del disco rigido

Controllo fughe di dati

VPN veloce e illimitata

Password Manager

Controllo sicurezza password

Archivio protezione identità

Rilevamento accesso remoto

Controllo Smart Home

Assistenza IT remota

Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti

Verifica dell’integrità del PC da parte di esperti

Kaspersky Safe Kids (1 anno gratis)