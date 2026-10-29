 Sicurezza online al 58% di sconto e buoni Amazon con Kaspersky Antivirus
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Sicurezza online al 58% di sconto e buoni Amazon con Kaspersky Antivirus

Ottieni il massimo della sicurezza online e offline grazie a Kaspersky Antivirus al 58% di sconto e un buono regalo Amazon di 20€ per te.
Sicurezza online al 58% di sconto e buoni Amazon con Kaspersky Antivirus
Sicurezza Antivirus
Ottieni il massimo della sicurezza online e offline grazie a Kaspersky Antivirus al 58% di sconto e un buono regalo Amazon di 20€ per te.
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Sicurezza online e privacy oggigiorno sono imprescindibili sui nostri dispositivi per proteggere dati personali, informazioni sensibili e identità digitale. Ecco perché è fondamentale scegliere una soluzione completa che assicuri tutto questo e che costi il giusto. Quale momento migliore se non approfittare dell’offerta di Kaspersky Antivirus Premium in sconto al 58%? Approfitta subito attivando il piano perfetto per te.

Ottieni Kaspersky al 58% di sconto!

Se attivi ora l’abbonamento annuale a Premium Plan ricevi anche un Buono Regalo Amazon da 20 euro da utilizzare quando e come vuoi sulla piattaforma del colosso dello shopping online. Tra l’altro questo è un ottimo incentivo visto che a breve inizierà anche il Black Friday. Ma cosa include questo pacchetto di sicurezza online e offline? In un unico abbonamento hai veramente di tutto e di più e non dovrai spendere soldi in altri abbonamenti per integrare la tua privacy.

Kaspersky Antivirus Premium Plan: 58% di sconto e buono Amazon da 20€

Premium Plan è la soluzione Kaspersky Antivirus al 58% di sconto che include anche un buono regalo Amazon dal valore di 20 euro. Si tratta della scelta migliore, consigliata anche dai maggiori esperti di sicurezza informatica, per proteggere i tuoi dispositivi al completo con un’unica soluzione. Ecco tutto quello che include a soli 34,00 euro il primo anno, anziché 84,99 euro.

Ottieni Kaspersky al 58% di sconto!
  • Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
  • Navigazione Web sicura
  • Rimozione dei virus esistenti
  • Protezione dalle truffe causate dall’Intelligenza Artificiale
  • Anti-Phishing
  • Firewall bidirezionale
  • Ottimizzazione delle prestazioni
  • Pulizia dello spazio del dispositivo
  • Gestione delle app
  • Modalità Non disturbare
  • Protezione dei pagamenti
  • Rilevamento dello stalkerware
  • Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
  • Monitoraggio integrità del disco rigido
  • Controllo fughe di dati
  • VPN veloce e illimitata
  • Password Manager
  • Controllo sicurezza password
  • Archivio protezione identità
  • Rilevamento accesso remoto
  • Controllo Smart Home
  • Assistenza IT remota
  • Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti
  • Verifica dell’integrità del PC da parte di esperti
  • Kaspersky Safe Kids (1 anno gratis)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 ott 2026
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