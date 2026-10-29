Sicurezza online al 58% di sconto e buoni Amazon con Kaspersky Antivirus

Sicurezza online e privacy oggigiorno sono imprescindibili sui nostri dispositivi per proteggere dati personali, informazioni sensibili e identità digitale. Ecco perché è fondamentale scegliere una soluzione completa che assicuri tutto questo e che costi il giusto. Quale momento migliore se non approfittare dell’offerta di Kaspersky Antivirus Premium in sconto al 58%? Approfitta subito attivando il piano perfetto per te.
Se attivi ora l’abbonamento annuale a Premium Plan ricevi anche un Buono Regalo Amazon da 20 euro da utilizzare quando e come vuoi sulla piattaforma del colosso dello shopping online. Tra l’altro questo è un ottimo incentivo visto che a breve inizierà anche il Black Friday. Ma cosa include questo pacchetto di sicurezza online e offline? In un unico abbonamento hai veramente di tutto e di più e non dovrai spendere soldi in altri abbonamenti per integrare la tua privacy.
Kaspersky Antivirus Premium Plan: 58% di sconto e buono Amazon da 20€
Premium Plan è la soluzione Kaspersky Antivirus al 58% di sconto che include anche un buono regalo Amazon dal valore di 20 euro. Si tratta della scelta migliore, consigliata anche dai maggiori esperti di sicurezza informatica, per proteggere i tuoi dispositivi al completo con un’unica soluzione. Ecco tutto quello che include a soli 34,00 euro il primo anno, anziché 84,99 euro.
- Protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware
- Navigazione Web sicura
- Rimozione dei virus esistenti
- Protezione dalle truffe causate dall’Intelligenza Artificiale
- Anti-Phishing
- Firewall bidirezionale
- Ottimizzazione delle prestazioni
- Pulizia dello spazio del dispositivo
- Gestione delle app
- Modalità Non disturbare
- Protezione dei pagamenti
- Rilevamento dello stalkerware
- Protezione dalle minacce legate alle criptovalute
- Monitoraggio integrità del disco rigido
- Controllo fughe di dati
- VPN veloce e illimitata
- Password Manager
- Controllo sicurezza password
- Archivio protezione identità
- Rilevamento accesso remoto
- Controllo Smart Home
- Assistenza IT remota
- Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti
- Verifica dell’integrità del PC da parte di esperti
- Kaspersky Safe Kids (1 anno gratis)