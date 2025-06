Antivirus e VPN insieme: prezzo imbattibile con Surfshark

Arriva da Surfshark la soluzione giusta per poter contare su una VPN illimitata e sulla protezione aggiuntiva garantita da un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche.

Per accedere al bundle è sufficiente scegliere Surfshark One. Il servizio in abbonamento costa ora 2,69 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

VPN e antivirus con Surfshark

Surfshark One è la soluzione giusta per accedere a un sistema antivirus completo e in grado di rilevare le minacce informatiche, bloccando i pericoli e garantendo maggiore sicurezza agli utenti.

In aggiunta, c’è la VPN illimitata, con traffico dati protetto dalla crittografia, politica no log e possibilità di aggirare i blocchi geografici online grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

Surfshark include anche diverse funzioni aggiuntive, come Alternative ID che consente di creare un identità alternativa per poter iscriversi ai siti web senza dover comunicare i propri dati. C’è anche il motore di ricerca Search che consente agli utenti di cercare online senza essere tracciati.

I servizi proposti da Surfshark, dall’antivirus alla VPN, possono essere utilizzati su più dispositivi in contemporanea. In questo modo è possibile proteggere i propri dati sia su smartphone chye su tablet e su computer.

Con la promozione in corso, Surfshark One è disponibile con un costo ridotto a 2,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta è accessibile qui di sotto e include 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati”. In alternativa, è possibile puntare su Surfshark Starter, per chi è interessato alla sola VPN. Il costo è di 2,19 euro al mese, sempre scegliendo il piano di 27 mesi.