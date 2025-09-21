 Antivirus e VPN insieme: sicurezza al top e prezzo contenuto con AVG Ultimate
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Antivirus e VPN insieme: sicurezza al top e prezzo contenuto con AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere ad antivirus e VPN con un prezzo davvero conveniente: è la scelta giusta per una connessione sicura.
Antivirus e VPN insieme: sicurezza al top e prezzo contenuto con AVG Ultimate
Sicurezza Antivirus VPN
Con AVG Ultimate è possibile accedere ad antivirus e VPN con un prezzo davvero conveniente: è la scelta giusta per una connessione sicura.

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi pensati per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo della connessione a Internet. In particolare, il servizio permette di sfruttare il sistema antivirus di AVG, con una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, oltre a una VPN illimitata, per proteggere le informazioni trasmesse con la crittografia.

La promozione prevede un costo di 51,99 euro per un anno (IVA inclusa) con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea tra PC Windows, Mac, Android e iOS. Si tratta di una spesa effettiva di poco più di 4 euro al mese che permette, però, l’accesso a tutti i sistemi di protezione che servono per navigare in sicurezza. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di AVG.

Accedi qui all’offerta di AVG

AVG

Antivirus e VPN insieme con AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle che comprende:

  • il sistema antivirus e antimalware per una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche durante la connessione; il sistema è in grado di rilevare e bloccare il software dannoso, evitando attacchi informatici
  • la AVG Secure VPN, per una connessione protetta con la crittografia
  • la protezione contro i ransomware
  • il sistema che rileva siti web contraffatti e non sicuri oltre a tentativi di phishing
  • il tool AVG TuneUp per ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Il bundle garantisce la massima protezione durante l’uso della connessione Internet e costa ora 51,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di AVG

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ShadowLeak: furto di email in Gmail con ChatGPT

ShadowLeak: furto di email in Gmail con ChatGPT
Surfshark sconta la sua VPN premium: costa meno di 2 euro al mese

Surfshark sconta la sua VPN premium: costa meno di 2 euro al mese
Cyberattacco contro aeroporti europei: voli cancellati (update)

Cyberattacco contro aeroporti europei: voli cancellati (update)
Scattered Spider: arrestati autori attacco alla TfL

Scattered Spider: arrestati autori attacco alla TfL
ShadowLeak: furto di email in Gmail con ChatGPT

ShadowLeak: furto di email in Gmail con ChatGPT
Surfshark sconta la sua VPN premium: costa meno di 2 euro al mese

Surfshark sconta la sua VPN premium: costa meno di 2 euro al mese
Cyberattacco contro aeroporti europei: voli cancellati (update)

Cyberattacco contro aeroporti europei: voli cancellati (update)
Scattered Spider: arrestati autori attacco alla TfL

Scattered Spider: arrestati autori attacco alla TfL
Davide Raia
Pubblicato il
21 set 2025
Link copiato negli appunti