Antivirus e VPN insieme: sicurezza al top e prezzo contenuto con AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi pensati per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo della connessione a Internet. In particolare, il servizio permette di sfruttare il sistema antivirus di AVG, con una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, oltre a una VPN illimitata, per proteggere le informazioni trasmesse con la crittografia.

La promozione prevede un costo di 51,99 euro per un anno (IVA inclusa) con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea tra PC Windows, Mac, Android e iOS. Si tratta di una spesa effettiva di poco più di 4 euro al mese che permette, però, l’accesso a tutti i sistemi di protezione che servono per navigare in sicurezza. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di AVG.

Antivirus e VPN insieme con AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle che comprende:

il sistema antivirus e antimalware per una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche durante la connessione; il sistema è in grado di rilevare e bloccare il software dannoso, evitando attacchi informatici

il sistema che rileva siti web contraffatti e non sicuri oltre a tentativi di phishing

il tool AVG TuneUp per ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione

