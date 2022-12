Antivirus e VPN insieme: sicurezza e privacy al top con la proposta di Norton

Poter contare su di una suite antivirus completa è sempre più importante così come è sempre più importante poter sfruttare una VPN sicura e veloce per massimizzare la sicurezza e la privacy della propria connessione.

Per soddisfare entrambe le esigenze, senza compromessi sulla qualità del servizio c’è Norton 360 Premium. La suite di protezione completa di Norton, infatti, ha tutte le carte in regola per poter garantire il massimo della sicurezza nelle proprie attività online.

Con Norton 360 Premium c’è un sistema antivirus multilivello a cui si affianca una VPN oltre ad un Password Manager e ad un servizio cloud per il backup protetto dei propri dati. La suite completa di Norton è disponibile, per un periodo di tempo limitato, con il 63% di sconto.

Bastano 39,99 euro invece di 109,99 euro per ottenere una protezione completa per un intero anno. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Norton 360 Premium: antivirus, VPN, Password Manager e backup in cloud in un’unica suite di protezione

Per massimizzare la sicurezza informatica è possibile puntare su Norton 360 Premium, la proposta più completa di Norton. La suite include:

un sistema di sicurezza avanzata antivirus per una protezione multilivello contro le minacce del web

per una protezione multilivello contro le minacce del web l’utilizzo della Secure VPN per una connessione protetta e realmente privata

per una connessione protetta e realmente privata un Password Manager per gestire in sicurezza le password e i dati delle carte di pagamento

per gestire in sicurezza le password e i dati delle carte di pagamento un servizio di backup per salvare in uno spazio cloud protetto tutti i propri dati

per salvare in uno tutti i propri dati vari servizi aggiuntivi per il controllo e la protezione dei monitor, il blocco dei tentativi di accesso non autorizzato alla webcam e molto altro ancora

Norton 360 Premium presenta un costo di 39,99 euro invece di 109,99 per un anno di protezione con uno sconto del 63%. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che consente di accedere ad antivirus, VPN e altri servizi di sicurezza con condizioni davvero vantaggiose e senza compromessi di alcun tipo sulla qualità del servizio offerto. Per attivare la promozione è disponibile il link qui di seguito:

