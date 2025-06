Antivirus e VPN per 10 dispositivi: sicurezza e convenienza con Avast

Avast è, sempre di più, un punto di riferimento assoluto per gli utenti che intendono massimizzare la sicurezza durante l’utilizzo della connessione Internet da tutti i propri dispositivi (smartphone, tablet e computer).

Il motivo è semplice: con il bundle Avast Ultimate, infatti, c’è la possibilità di sfruttare una VPN illimitata, con la protezione della crittografia del traffico dati, e, nello stesso tempo, utilizzare un sistema di protezione contro virus, malware e altro software dannoso.

In questo momento, Avast Ultimate è disponibile con il 70% di sconto. La promozione riduce il costo del servizio a 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione che garantisce la protezione di un computer Windows.

La versione più interessante, però, è quella per 10 dispositivi, a scelta tra computer Windows, Mac, dispositivi Android e iOS. Il costo è di 38,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. In questo modo è possibile ridurre la spesa per antivirus e VPN ad appena 3,25 euro al mese (i prezzi indicati sono IVA inclusa).

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Avast tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Avast Ultimate: antivirus e VPN con il 70% di sconto

La promozione di Avast è l’occasione giusta per massimizzare la sicurezza informatica e accedere in sicurezza da smartphone, tablet e computer. Come sottolineato in apertura, infatti, Avast Ultimate è un bundle di servizi pensato per garantire una protezione a 360 gradi.

A disposizione degli utenti c’è il sistema di protezione contro virus e malware che consente di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche. In aggiunta c’è anche la protezione contro gli attacchi ransomware che, purtroppo, sono sempre più diffusi.

Da segnalare anche il tool per la rilevazione e il blocco di siti web falsi, attacchi di phishing e tentativi di acceso da remoto al PC. Avast Ultimate include anche il sistema per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi.

A completare il bundle c’è la SecureLine VPN che mette a disposizione un servizio VPN senza limiti, con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici online. In aggiunta è possibile sfruttare i servizi Cleanup Premium, per migliorare le prestazioni del computer, e AntiTrack, per proteggere l’identità online.

Con la promozione in corso, Avast Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto a:

31,50 euro per 1 dispositivo

per 38,99 euro per 10 dispositivi

L’abbonamento ha una durata di 12 mesi e non prevede vincoli di rinnovo. L’offerta è accessibile di seguito.