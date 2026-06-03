La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo di giugno 2026 di NordVPN

La migliore VPN da attivare a giugno 2026 si conferma NordVPN che, con la promozione in corso, è disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese. L’offerta in questione è legata al piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione). Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: la migliore VPN da prendere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata che, tra le caratteristiche, presenta:

la possibilità di criptare il traffico dati , per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata

, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo

elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo un network di migliaia di server per navigare senza limitazioni su base geografica

l’accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

Si tratta, quindi, di una VPN completa che può rappresentare la soluzione giusta per una connessione sicura e senza censure e blocchi su base geografica. Il servizio, inoltre, può essere personalizzato con varie funzionalità aggiuntive (sistema antimalware, password manager, spazio cloud sicuro etc.) con i piani extra di NordVPN.

Sfruttando l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è legata all’utilizzo del codice BLAZE4MO, da aggiungere al momento del pagamento.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, che consente l’accesso immediato al servizio. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta la migliore opzione per una nuova VPN illimitata da attivare oggi.