Antivirus e VPN: prezzo super con l'imperdibile offerta di Avast (-70%)

Per un periodo di tempo limitato, Avast garantisce uno sconto del 70% sui suoi prodotti. Sfruttando la promozione in corso, quindi, è ora possibile accedere ad Avast Ultimate con condizioni molto vantaggiose.

Si tratta di un bundle che unisce antivirus, VPN e altri servizi di sicurezza. Con la promozione disponibile in questo momento, Avast Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, con attivazione su un PC Windows.

Per estendere la protezione a 10 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS) è possibile optare per il piano dedicato che prevede un costo di 38,99 euro per un anno di utilizzo e senza alcun obbligo di rinnovo.

Il servizio è disponibile sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Avast.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Antivirus e VPN con Avast

Con Avast Ultimate è possibile accedere un bundle completo che comprende:

il sistema di protezione contro virus e malware

contro la protezione contro i ransomware

contro i il tool per verificare la sicurezza delle reti W-Fi

la protezione contro i siti di phishing

contro i il sistema per il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC

la SecureLine VPN per una connessione protetta dalla crittografia e senza blocchi geografici grazie alla rete di server VPN di Avast

per una connessione protetta dalla crittografia e senza blocchi geografici grazie alla rete di server VPN di Avast i tool aggiuntivi Cleanup Premium, per ottimizzare le prestazioni del PC, e AntiTrack, per proteggere la propria identità online

Con la promozione in corso, Avast Ultimate è ora disponibile con uno sconto del 70%. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.