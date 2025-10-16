 Antivirus e VPN: prezzo super con l'imperdibile offerta di Avast (-70%)
Con Avast è possibile accedere ad antivirus e VPN illimitata: in questo momento, il servizio prevede uno sconto del 70% sul costo dell'abbonamento.
Con Avast è possibile accedere ad antivirus e VPN illimitata: in questo momento, il servizio prevede uno sconto del 70% sul costo dell'abbonamento.

Per un periodo di tempo limitato, Avast garantisce uno sconto del 70% sui suoi prodotti. Sfruttando la promozione in corso, quindi, è ora possibile accedere ad Avast Ultimate con condizioni molto vantaggiose.

Si tratta di un bundle che unisce antivirus, VPN e altri servizi di sicurezza. Con la promozione disponibile in questo momento, Avast Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, con attivazione su un PC Windows.

Per estendere la protezione a 10 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS) è possibile optare per il piano dedicato che prevede un costo di 38,99 euro per un anno di utilizzo e senza alcun obbligo di rinnovo.

Il servizio è disponibile sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Avast.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all’offerta di Avast

avast ultimate

Antivirus e VPN con Avast

Con Avast Ultimate è possibile accedere un bundle completo che comprende:

  • il sistema di protezione contro virus e malware
  • la protezione contro i ransomware
  • il tool per verificare la sicurezza delle reti W-Fi
  • la protezione contro i siti di phishing
  • il sistema per il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC
  • la SecureLine VPN per una connessione protetta dalla crittografia e senza blocchi geografici grazie alla rete di server VPN di Avast
  • i tool aggiuntivi Cleanup Premium, per ottimizzare le prestazioni del PC, e AntiTrack, per proteggere la propria identità online

Con la promozione in corso, Avast Ultimate è ora disponibile con uno sconto del 70%. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Accedi qui all’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Davide Raia
16 ott 2025
