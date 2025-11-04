 Antivirus e VPN: protezione al top per 10 dispositivi con AVG
Con AVG Ultimate è possibile sfruttare antivirus e VPN in un unico bundle ricco di funzionalità e accessibile da 10 dispositivi in contemporanea.
AVG Ultimate è il bundle di servizi pensato per garantire il massimo della sicurezza agli utenti. Con un unico abbonamento, infatti, è possibile accedere al sistema antivirus di AVG, per bloccare le minacce informatiche, ma anche ad AVG Secure VPN, il servizio che permette di sfruttare una VPN illimitata con la protezione della crittografia.

Quest’abbonamento costa 51,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo “multi-dispositivo”. I software inclusi nel bundle, infatti, sono attivabili e utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea (tra PC Windows, Mac, Android e iOS). Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di AVG, tramite il link riportato qui di sotto. La promozione

Attiva qui AVG Ultimate

AVG Ultimate: antivirus, VPN e molto altro

Con AVG Ultimate è possibile sfruttare un bundle di servizi che permette di proteggere i propri dispositivi durante la connessione e, nello stesso tempo, mettere al sicuro i dati trasmessi.

A disposizione degli utenti troviamo un sistema antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale. C’è poi la protezione contro i ransomware e anche contro i siti di phishing.

Ad arricchire il bundle troviamo AVG Secure VPN, il servizio che permette di sfruttare una VPN illimitata, per una navigazione sicura dai propri dispositivi.

A completare i vantaggi di AVG Ultimate troviamo AVG AntiTrack, il sistema che impedisce il tracciamento agli inserzionisti, e anche AVG TuneUp, il tool che permette di ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione.

L’abbonamento è disponibile con un prezzo ridotto fino a 51,99 euro per un anno, con 30 giorni di garanzia di rimborso e con possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza alcuna limitazione. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui AVG Ultimate

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

