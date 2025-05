Antivirus e VPN senza limiti a meno di 3 €/mese: con Norton è possibile

Norton 360 è la suite di sicurezza che garantisce tutti gli strumenti giusti per proteggersi durante l’utilizzo della connessione a Internet, mettendo al sicuro i propri dispositivi e i propri dati. Con il servizio proposto da Norton è possibile accedere all’antivirus e a una VPN illimitata.

Scegliendo la versione Deluxe, che permette l’utilizzo dei software su 5 dispositivi (tra computer, smartphone e tablet), il costo è di 34,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con 60 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. La promo permette di ridurre il costo della suite a meno di 3 euro al mese.

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN insieme con Norton

Norton 360 è la soluzione giusta per il massimo della sicurezza. Il servizio include il sistema antivirus per la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche. C’è poi la possibilità di utilizzare la Secure VPN, con la crittografia del traffico dati e la possibilità di scegliere il server di connessione per aggirare blocchi geografici.

A completare i vantaggi della suite ci sono una serie di servizi aggiuntivi come la possibilità di sfruttare fino a 200 GB in cloud per il backup dei propri dati e anche il password manager multi-piattaforma per gestire, in modo più semplice, l’archiviazione dei propri dati d’accesso e delle credenziali di pagamento.

La versione più interessante di Norton 360 è rappresentata dalla Deluxe che include l’antivirus e la VPN oltre a tutti gli altri servizi citati in precedenza a meno di 3 euro al mese. Con il piano annuale, infatti, il costo è di 34,99 euro. Questa versione della suite di Norton consente di attivare i sistemi di protezione inclusi su 5 dispositivi.

L’offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito di Norton: