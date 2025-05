Antivirus e VPN: sicurezza al top con Avast Ultimate, ora a un prezzo imperdibile

Avast è un’azienda che, da anni, è sinonimo di sicurezza informatica, garantendo ai suoi utenti tutti gli strumenti necessari per proteggere i propri dispositivi. In questo momento, per ottenere il massimo della protezione, è possibile scegliere Avast Ultimate.

La suite di protezione include il sistema di rilevamento e blocco di virus e malware, la protezione dai ransomware e anche l’accesso al servizio SecureLine VPN, per massimizzare la privacy durante la navigazione web.

Con la promozione in corso, Ultimate è disponibile con uno sconto del 70%. In questo modo, il servizio è disponibile con un prezzo di 31,50€ per la protezione di 1 dispositivo Windows (30,90€ per 1 Mac) e di 38,99€ per la protezione di 10 dispositivi (tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet).

Per sfruttare subito la promozione in corso basta visitare il sito ufficiale di Avast, accessibile tramite il link qui di sotto.

Antivirus, VPN e molto altro con la suite di Avast

Con Avast Ultimate è possibile accedere a un pacchetto di servizi di sicurezza che comprende:

il sistema di rilevamento e blocco in tempo reale di virus e malware

e la protezione contro i ransomware

il sistema di verifica della sicurezza di una rete Wi-Fi

il riconoscimento di siti web falsi e non sicuri

la protezione contro il phishing

la SecureLine VPN

il tool Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del PC

per la pulizia e l’ottimizzazione del PC il sistema AntiTrack per la protezione dell’identità online

Si tratta, quindi, di una suite completa e ricca di vantaggi a cui è possibile accedere oggi con un costo ridotto. Avast Ultimate, infatti, ora è disponibile con un costo di:

31,50€ per un dispositivo Windows, 30,90€ per un dispositivo Mac

per un dispositivo Windows, per un dispositivo Mac 38,99€ per 10 dispositivi

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.