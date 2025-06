Antivirus e VPN: sicurezza senza limiti a meno di 3 €/mese, ecco come

Per una connessione sicura è necessario ricorrere a due strumenti, oramai essenziali. Il primo è un sistema di protezione in grado di rilevare e bloccare virus, malware e altre minacce informatiche. Con l’aumento degli attacchi informatici, un tool di questo tipo è essenziale.

Il secondo è, invece, rappresentato da una VPN, un servizio che permette di criptare il traffico Internet, aggirare blocchi geografici e ottenere una protezione aggiuntiva durante la connessione, evitando anche gli attacchi “man in the middle” e accedendo alle reti Wi-Fi pubbliche con maggiore sicurezza.

Per abbinare questi due servizi basta scegliere Norton 360. Il bundle è oggi in offerta con uno sconto fino al 66% che riduce il costo fino a 29,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Norton, qui di sotto.

Cosa include Norton 360

Con Norton 360 è possibile sfruttare:

un sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche che può rilevare e bloccare il software malevolo

la Secure VPN per una connessione privata senza limiti

il password manager

fino 200 GB per il backup dei propri dati

altri servizi di sicurezza come Dark Web Monitoring e Protezione minori

Sfruttando la promozione in corso, Norton 360 è ora attivabile al prezzo ridotto di:

29,99 euro per un anno scegliendo il piano Standard per 1 dispositivo

scegliendo il piano per 1 dispositivo 34,99 euro per un anno scegliendo il piano Deluxe per 5 dispositivi

scegliendo il piano per 5 dispositivi 44,99 euro per un anno scegliendo il piano Advanced per 10 dispositivi

I software di Norton sono disponibili su PC Windows, Mac e su smartphone e tablet. Per tutti gli utenti c’è sempre una garanzia di rimborso valida per i primi 60 giorni dall’attivazione del servizio.

L’offerta è valida qui di sotto.