Antivirus economici: Panda Dome Essential a meno di 20€

Hai bisogno di un nuovo antivirus? Panda Dome Essential è in offerta a un prezzo davvero economico: soltanto 17,49 euro per un anno, pari al 50% di sconto rispetto al prezzo originale. Il programma, sviluppato dall’affidabile software house spagnola, supporta sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS. La versione “Essential” – come si evince dal nome – offre meno funzionalità delle controparti più costose, ma resta comunque un’ottima soluzione per proteggere i propri dispositivi da virus e malware.

Panda Dome Essential è, prima di tutto, un antivirus. È in grado di rilevare qualsiasi tipo di minaccia informatica e garantire protezione in tempo reale – sia di file e directory che di dispositivi esterni USB, come hard disk e chiavette. Incluso nel prezzo troviamo anche la protezione della rete Wi-Fi in caso di attacchi attraverso connessioni non sicure, un firewall addizionale per dispositivi Windows per monitorare il traffico e sventare intrusioni, e una comoda VPN per la privacy delle proprie attività online (fino a 150 MB al giorno).

Approfitta della promozione e proteggi un dispositivo a scelta per un anno al prezzo scontatissimo di soli 17,49 euro. Puoi anche provare Panda Dome Essential per un mese gratuitamente.

