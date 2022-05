Antivirus F-Secure: protezione completa al 50% di sconto

La protezione per i propri dispositivi tecnologici è ormai essenziale, a causa principalmente dei continui attacchi informatici che quotidianamente tendono a migliorare ed evolvere. L’antivirus F-Secure si pone quindi l’obiettivo di offrire tutti i tool necessari per garantire una protezione totale all’interno di un unico abbonamento annuale, oggi anche in offerta al 50% di sconto. Ma quali sono nello specifico questi tool? E su quali Device possono essere utilizzati? Scopriamo tutto all’interno di questo articolo dedicato

Antivirus F-Secure TOTAL in offerta al 50% di sconto su tutti i piani

I piani antivirus di F-Secure TOTAL sono sostanzialmente tre, tutti caratterizzati da un anno di abbonamento, ma compatibili con una quantità diversa di dispositivi su cui sfruttare i tool in contemporanea. In particolare, grazie allo sconto del 50% sul primo anno di utilizzo, si potrà contare su un prezzo di: 39,99 euro per il primo anno sul piano di tre device in contemporanea, 49,99 euro per il primo anno sul piano di cinque device in contemporanea e 59,99 euro per il primo anno sul piano di sette device in contemporanea.

Tutte e tre le varianti però, offriranno sempre e comunque la stessa quantità di funzionalità. Inoltre, tutti i tool, che vedremo tra qualche istante, potranno essere utilizzati su PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

In particolare quindi, le funzioni presenti nell’abbonamento saranno: antivirus, protezione durante la navigazione, protezione contro i ransomware, protezione per le operazioni bancarie, parental control, modalità gaming, VPN personale, protezione per la connessione Wi-Fi, Virtual location, protezione contro il tracciamento dei dati, Kill switch, password manager, Auto-fill delle credenziali, monitoraggio della propria identità online, Breach alerts, account My F-Secure per gestire abbonamento e dati e supporto tecnico gratuito.

Qualora i tre piani base non fossero sufficienti, sarà anche possibile creare la propria sottoscrizione personalizzata, scegliendo: la lunghezza dell’abbonamento (12 o 24 mesi), la quantità di dispositivi da utilizzare in contemporanea (1-3, 5, 7, 10, 15, 20 o 25) e persino il rinnovo automatico al termine dei primi mesi di utilizzo. In tutti i casi, lo sconto del 50% verrà applicato in cassa e varrà solo per il primo anno di utilizzo.

