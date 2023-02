Antivirus e famiglia: come scegliere una soluzione adatta a tutti

Al giorno d’oggi, interi nuclei familiari accedono alla rete. A prescindere dall’età, esistono svariati potenziali pericoli da affrontare.

I soggetti più a rischio, sotto questo punto di vista, risultano essere però i più giovani. La scarsa esperienza, l’ingenuità e alcune criticità legate all’età, rendono i bambini e i ragazzini molto vulnerabili online.

Di fatto, il classico antivirus non riesce sempre a fornire una copertura adeguata in questi contesti. Dunque, esiste una suite in grado di offrire un servizio adatto tanto agli adulti quanto ai minorenni?

Norton 360 Premium, sotto questo punto di vista, si presenta come uno dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Antivirus per la famiglia? Sistema parental control e non solo: ecco cosa offre Norton

Norton è un’azienda che non necessita di particolari presentazioni, rappresentando uno degli antivirus storici, fondamentali per il settore della cybersecurity.

Nel contesto familiare, Norton 360 Premium offre soluzioni specifiche, che si rivelano ideali per bambini e non solo. Il sistema parental control, per esempio, permette di gestire le attività online dei figli. Questo consente un approccio con l’universo online più sicuro, che avvenga tramite PC o smartphone.

Il tool per la gestione dell’apprendimento a distanza risulta ottimo per favorire la concentrazione ed evitare le tante distrazioni legate al Web. Se ciò è ottimo per i più giovani, non mancano poi altre soluzioni per gli altri componenti del nucleo familiare.

La VPN, per esempio, è ottima per tutelare privacy e anonimato online. Sempre lato sicurezza, merita una citazione la protezione della webcam rispetto ad intromissioni esterne.

Nonostante tutto quanto si è detto, va infine anche ricordato che Norton 360 Premium è comunque uno dei migliori antivirus a livello mondiale.

Lo strumento di scansione e rilevamento malware, infatti, risulta uno dei più efficaci tra i tanti disponibili online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.