Antivirus McAfee in sconto fino a 60 euro in meno

Siamo nel 2022, in un periodo in cui il mondo dell’informatica e della tecnologia sta facendo tantissimi passi in avanti, in davvero pochissimo tempo. Tuttavia, ciò non vale solo in senso positivo. Chiunque sa infatti benissimo che tutte le innovazioni possono infatti anche derivare da utenti che vogliono prima di tutto creare caos e, soprattutto, entrare in possesso di dati personali. Proprio per questo motivo, è assolutamente necessario affidarsi ad un antivirus che possa sempre tenere sotto controllo le minacce ed evitare che colpiscano i dispostivi in possesso. Perciò, oggi vogliamo parlavi delle

di McAfee, i quali offriranno tutti i piani a prezzi scontati fino a 60 euro. Ma vediamo nello specifico quali sono e cosa possono offrire.

McAfee: antivirus Family a soli 49,95 euro per il primo anno

Partiamo subito col dire che i piani antivirus di McAfee sono essenzialmente tre: Individuale, per Più dispositivi e Family. Tutti e tre potranno contare su

, anche se, per rapporto qualità prezzo, quello Family è ovviamente quello più consigliato. Ma andiamo con ordine e partiamo da quello base.

Il piano individuale offre infatti, a soli 39,95 euro per il primo anno di utilizzo: un antivirus pluripremiato, una VPN sicura per navigare in completo anonimato, software per l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo, protezione per la rete domestica, assistenza online offerta da esperti del settore, un gestore sicuro per l’archiviazione delle password, la navigazione Web sicura, il programma McAfee Shredder utile per eliminare i file confidenziali ed evitare che ne rimangano tracce e l’archiviazione dei file crittografata. Tutto ciò su un solo dispositivo.

Il piano per più dispositivi può ovviamente contare su tutte le funzioni elencate in precedenza, con l’unica differenza che potrà essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi di qualsiasi tipo: PC Windows, Mac e smartphone e tablet Android e iOS. Il suo prezzo scontato è di 44,95 euro per il primo anno.

Infine, l’offerta migliore arriva sulla versione Family, utilizzabile invece su un massimo di 10 dispositivi di qualunque tipo in contemporanea, a soli 49,95 euro per il primo anno di utilizzo. Inclusi nel pacchetto sono ovviamente tutti i servizi giù visti, con in più anche Safe Family, utile per garantire sempre la completa sicurezza anche per gli utenti più piccoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.