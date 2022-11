Antivirus e minori: qual è lo strumento più adatto?

I rischi online non sono legati solo all’ambito malware ma, soprattutto per i minorenni, sono molteplici.

Si va dai classici contenuti adatti a un pubblico adulto fino alle truffe, passando semplicemente per la perdita di tempo a discapito dello studio. Di fatto, è bene andare oltre al classico antivirus per virare verso una suite completa, come quella proposta da Norton.

Padroneggiare tutti i pericoli della rete non è semplice per un adulto e, per questo motivo, per un giovane può essere un ambiente molto pericoloso. Antivirus e minori dunque, sono un tema alquanto scottante, che va affrontato sotto diversi punti di vista.

Per i genitori, individuare una soluzione è un dovere e, con uno strumento raffinato come Norton 360 Premium, rappresenta il primo passo più logico per educare i giovani rispetto al Web e alle relative minacce.

Antivirus e minori? Uno strumento completo per la protezione dei giovani online

Norton è un marchio che non necessita di particolari presentazioni: stiamo parlando di un software storico nel contesto degli antivirus, capace di aggiornarsi e migliorarsi con il passare degli anni.

Norton 360 Premium, nello specifico, offre quanto di meglio offre questo settore, con alcune soluzioni particolarmente indicate per chi ha dei figli che navigano regolarmente online.

Lo strumento di scansione ed eliminazione dei malware è abbinato a una VPN nonché a un password manager, strumenti ideali per qualunque tipo di utente. Il Parental Control, invece, è una funzione molto più mirata: questa permette di gestire le attività online dei figli, scoprendo il Web senza correre rischi di sorta.

Un’altra utility degna di nota, è quella che permette di gestire le fasi di apprendimento remoto, promuovendo la concentrazione dei bambini durante l’orario scolastico. Infine, il sistema di protezione della webcam, rende l’utilizzo del computer più sicuro, senza rischi di intromissioni esterne.

E i costi? Norton 360 Premium è attualmente disponibile in promozione, con lo sconto del 54%. A livello pratico dunque, è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solamente 49,99 euro all’anno.

