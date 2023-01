Antivirus e protezione privacy: quale soluzione scegliere?

Gli antivirus sono strumenti abitualmente focalizzati sulla sicurezza digitale.

Al giorno d’oggi però, oltre all’integrità dei dati e file sui nostri computer, è bene anche porre l’attenzione su un aspetto delicato come la privacy.

Anche la semplice navigazione online infatti, lascia tracce ben visibili non solo ad hacker, ma anche agli ISP nonché ad agenzie pubblicitarie e governative. Se per alcuni ciò non è un problema, sempre più persone stanno prendendo coscienza di come sia necessario ottenere un minimo di anonimato online.

Per fortuna, l’abbinamento antivirus e protezione della privacy non è così improbabile. Soluzioni come Norton 360 Premium infatti, consentono di proteggere dispositivi e dati sotto entrambi i punti di vista.

Stiamo infatti parlando di una suite di sicurezza completa, in grado di garantire una copertura a 360 gradi.

Antivirus e protezione privacy? Una sola suite per una protezione a 360 gradi

Norton è un’azienda operativa nel settore della sicurezza digitale da svariati decenni e, in tal senso, questo pacchetto rappresenta il frutto di tutta la sua esperienza sul campo.

L’antivirus risulta, ovviamente, il cuore pulsante della suite. Si tratta di uno strumento in grado di individuare e disinnescare la maggior parte di malware, adware, trojan e worm che infestano la rete.

A questo però, vengono aggiunte anche altre utility molto utili, come la VPN (ideale in ottica privacy) e il password manager. Per chi ha una famiglia con bambini o ragazzi, non mancano strumenti appositi legati all’ambito del parental control.

Il sistema di controllo del Dark Web poi, consente di individuare tempestivamente eventuali furti dell’identità. Infine, la protezione della webcam rispetto a potenziali intromissioni esterne è la classica “ciliegina” sulla torta.

Quanto costa tutto ciò? Con l’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium con il 45% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò si traduce in appena 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.