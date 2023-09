Antivirus: risparmi 85 euro se acquisti McAfee

McAfee è sempre più il top della sicurezza informatica, e il nuovo pacchetto McAfee Premium offre tutto ciò di cui hai bisogno, con un prezzo scontato e la possibilità di usare i software di sicurezza su ogni dispositivo in tuo possesso.

Il piano include l’antivirus, che rileva e blocca le minacce informatiche in tempo reale, e la VPN, che ti consente di navigare in modo sicuro e protetto e di evitare le restrizioni di accesso sul web, facendo sembrare che tu sia in un altro Paese.

McAfee Premium adesso è in sconto. Puoi avere il pacchetto promozionale a soli 44,95 euro anziché 129,95 euro.

Questa è un’opportunità fantastica per proteggere al massimo i tuoi dispositivi: i programmi di McAfee funzionano su Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS. Per attivare l’offerta, clicca sul link sottostante.

McAfee Premium: VPN e antivirus costano 85 euro in meno

Con McAfee puoi avere un pacchetto completo di programmi per proteggere il tuo computer: c’è l’antivirus, che ti avvisa e blocca subito i pericoli online, e c’è anche la VPN, che ti permette di navigare in sicurezza su Internet.

Inoltre, c’è il Gestore delle password, che puoi usare su tutti i tuoi dispositivi per salvare in modo sicuro i tuoi dati di accesso.

Con McAfee Premium puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi, come computer, tablet e smartphone, con un solo pacchetto di sicurezza.

Questo pacchetto funziona su diversi sistemi operativi, come Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS. Il prezzo per un anno è di soli 44,95 euro, senza alcun obbligo di rinnovo e con uno sconto di 85 euro rispetto al prezzo normale.

Se vuoi approfittare di questa offerta speciale, che dura per un periodo limitato, clicca sul link qui sotto.

