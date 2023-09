Antivirus sicuro e di qualità: Bitdefender con sconti fino al 62%

Cerchi un antivirus affidabile per tutti i tuoi dispositivi? Bitdefender è l’unico con il più alto tasso di rilevamento del settore negli ultimi cinque anni.

Non sorprende che centinaia di milioni di sistemi utilizzino questo software di sicurezza. Ora puoi acquistarlo con uno sconto fino al 62%: scegli tra i piani Antivirus Plus, Total Security o Internet Security, l’opzione avanzata progettata per i PC Windows.

Bitdefender: alla scoperta di tutti i suoi vantaggi

Bitdefender sfrutta l’intelligenza artificiale avanzata e altre tecnologie all’avanguardia per identificare, rilevare e bloccare preventivamente le minacce più recenti prima che possano causare danni.

Inoltre, Bitdefender offre una sicurezza anti-phishing avanzata: riconosce e blocca i siti web che imitano siti fidati per accedere ai vostri dati finanziari, come password o informazioni sulle carte di credito.

Di conseguenza, è possibile salvaguardare i tuoi pagamenti durante gli acquisti online, con l’aiuto di un browser specializzato.

Bitdefender Antivirus Plus offre una protezione di base per PC Windows su un massimo di tre dispositivi per un anno al costo di 15,99 euro.

Bitdefender Total Security offre una protezione completa per un massimo di 5 dispositivi su Windows, macOS, iOS e Android per un periodo di 1 anno, al costo di 31,99 euro.

Bitdefender Internet Security offre una protezione avanzata per i PC Windows, coprendo fino a tre dispositivi per un anno al costo di 25,49 euro.

Puoi anche migliorare la tua sicurezza online con una VPN Bitdefender a soli 29,99 euro. Questo servizio cripta tutto il traffico Internet per proteggere le informazioni personali, le password e i download dagli hacker quando si utilizza una connessione Wi-Fi.

Approfitta dell’attuale promozione per il primo anno di abbonamento con sconti fino al 62%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.