Antivirus Sophos: super sconto su questi tre piani

Con il passare del tempo, le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate. Nel caso in cui il tuo software antivirus non ti protegga adeguatamente, cambialo no?

Anzi, ti diciamo noi quale antivirus affidabile ed efficace installare, che è anche dotato delle tecnologie più avanzate: Sophos Antivirus per Windows.

Questo antivirus offre una protezione di livello aziendale in grado di garantire la massima sicurezza per i tuoi dispositivi.

Sophos si distingue dagli altri software antivirus per le sue caratteristiche uniche e per il prezzo attualmente competitivo.

Infatti, per il primo anno di abbonamento, viene applicato un super sconto del 25%, Pagherai soltanto 37,46 euro anziché 49,95 euro.

Inoltre, puoi anche scegliere tra l’abbonamento biennale e triennale, anch’essi scontati del 25%, al costo di 67,46 euro e 86,21 euro rispettivamente.

Sophos Antivirus: super sconto su un’offerta completa

Sophos Home per Windows offre una tecnologia anti-ransomware avanzata per proteggere le informazioni personali e prevenire la crittografia dei dati da parte di processi sconosciuti.

Sostituendo l’antivirus attuale con Sophos, potrai usufruire di una scansione malware completa e un sistema di rilevamento delle minacce basato sull’intelligenza artificiale per proteggerti da malware, virus, worm, bot, trojan e altre minacce.

Inoltre, dispone di una protezione contro i ransomware, i quali costituiscono una minaccia per i tuoi dati, ma anche della protezione della rete e della privacy online con il blocco dei siti web compromessi o dannosi.

L’antivirus è sempre attivo e se un virus entra nel sistema, lo rintraccia subito e lo elimina. C’è anche un filtro per i genitori e, se hai bisogno di aiuto, c’è un servizio Premium che risponde alle email e alle chat dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

Compra Sophos Home adesso, perché l’offerta super durerà poco. Clicca sul link qui sotto, scegli il tipo di abbonamento e paga.

