Antivirus e tasso di rilevamento: qual è la miglior soluzione?

Tra i tanti parametri per valutare la bontà o meno di un antivirus vi è, senza ombra di dubbio, il tasso di rilevamento.

Questo determina la percentuale di rilevazione rispetto a malware e agenti nocivi attualmente conosciuti. Un antivirus che si rispetti, sia esso gratuito o a pagamento, deve per forza avere delle percentuali altissime in questo valore.

Andare sotto al 95-97% infatti, significa non offrire adeguata copertura e, proprio per questo, la maggior parte dei prodotti commerciali del settore offre percentuali che vanno dal 98% fino al 100%.

Nell’analisi nota come Real-World Protection Test, il vincitore di questo test è risultato Panda Dome Essential che, più degli altri concorrenti, si è avvicinato al 100%.

Con un tasso di rilevamento che si avvicina al 100% questo è l’antivirus più efficace in commercio

Panda Dome Essential però, non si è ferma semplicemente alla protezione antivirus in tempo reale.

Il sistema di protezione Wi-Fi, per esempio, impedisce ad hacker e malintenzionati di penetrare nel dispositivo in uso. La possibilità di scansionare dispositivi esterni poi, permette di controllare device di vario tipo per prevenire infezioni.

Infine, la VPN con 150 MB di traffico gratuito giornaliero offre garanzie lato sicurezza. Questa, se utilizzata durante le transazioni economiche, rende lo shopping online o le operazioni di home banking decisamente più sicure.

Panda Dome Essential è disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, il che rende tale strumento alquanto duttile e adattabile a qualunque contesto.

E i costi? Proteggere un singolo dispositivo per un intero anno, grazie al 50% di sconto, oggi costa solo 17,49 euro rispetto ai 34,99 euro di listino.

