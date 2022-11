Antivirus, VPN e Password Manager: ecco la suite 3 in 1 per la sicurezza

La sicurezza della navigazione web e dei propri dati personali vanno di pari passo: per massimizzare la sicurezza online è, quindi, necessario avere a disposizione un antivirus, per proteggersi dalle principali minacce del web, una VPN, per navigare nel massimo della privacy quando necessario (ad esempio quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica), ed un Password Manager, per mettere al sicuro le credenziali dei propri account e delle carte di pagamento.

La sicurezza online passa, quindi, per tre diversi strumenti in grado di massimizzare la privacy e la protezione dei propri dati. Per questo motivo, scegliere una suite di sicurezza completa può fare la differenza, garantendo l’accesso al web senza rischi in tutte le condizioni d’uso. La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da Kaspersky Total Security, suite che risponde a tutte le esigenze di sicurezza degli utenti.

Scegliendo Kaspersky Total Security è possibile accedere ad un antivirus completo, ad una VPN sempre pronta all’uso e ad un Password Manager efficace andando ad estendere la protezione a tutti i dispositivi della propria famiglia. Con l’offerta attuale, inoltre, Kaspersky Total Security è disponibile con il 46% di sconto. Per i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare la suite a partire da 31,99 euro all’anno con ampie opzioni di personalizzazione.

Kaspersky Total Security: antivirus, VPN e Password Manager tutto in un’unica suite

Kaspersky Total Security è la scelta giusta per massimizzare la sicurezza online. Scegliendo la suite di protezione di Kaspersky si potrà accedere a:

una protezione in tempo reale contro virus, malware e altre minacce del web

e altre minacce del web una VPN pronta all’uso con possibilità di sfruttare 300 MB di traffico dati al giorno, un quantitativo più che sufficiente per accedere, in sicurezza, ai propri dati (come l’Home Banking) anche quando si utilizza una connessione non protetta come un Wi-Fi pubblico

pronta all’uso con possibilità di sfruttare 300 MB di traffico dati al giorno, un quantitativo più che sufficiente per accedere, in sicurezza, ai propri dati (come l’Home Banking) anche quando si utilizza una connessione non protetta come un Wi-Fi pubblico un Password Manager completo ed in grado di garantire la protezione di tutte le credenziali d’accesso

completo ed in grado di garantire la protezione di tutte le credenziali d’accesso il sistema di Parental Control avanzato Kaspersky Safe Kids Premium che garantisce la massima protezione per la navigazione dei propri figli

Attualmente, la suite di protezione Kaspersky Total Security è in sconto del 46%. L’offerta prevede:

un costo annuale di 31,99 euro invece che 59,99 euro per la protezione di 1 dispositivo

invece che 59,99 euro per la protezione di 1 dispositivo la possibilità di aggiungere ulteriori dispositivi al costo di 2 euro in più all’anno per dispositivo

Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 14 di novembre. Kaspersky Total Security è disponibile direttamente dal sito Kaspersky:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.