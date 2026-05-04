Pirateria e Camorra: l'Italia al centro di un nuovo report

Le mani della Camorra si sono allungate sulla pirateria. È quanto afferma il report “Organized. Piracy. Crime.” appena pubblicato da Digital Citizens Alliance e IP House, per far luce sul legame sempre più stretto tra le organizzazioni criminali e chi si occupa di diffondere illecitamente contenuti protetti. Nel documento (PDF) il fenomeno è analizzato minuziosamente, citando anche connessioni con il narcotraffico e la vendita illegale di armi.

Nuovo report sulla pirateria cita la Camorra

Concentriamoci però sul nostro paese. L’Italia, insieme a Regno Unito, Spagna e alcuni territori del sudest asiatico, è indicata come una delle nazioni in cui sono stati segnalati relazioni strette tra i pirati e la criminalità organizzata.

La Camorra italiana, una delle più potenti organizzazioni criminali del paese, ha preso di mira le reti della pirateria, attratta dagli alti margini di profitto, dal basso rischio e da un modello di business che rispecchia le loro tradizionali attività illecite.

Del fenomeno abbiamo già scritto più volte anche su queste pagine e non si tratta di un problema esclusivamente italiano, ad esempio in un articolo di fine marzo dedicato alla Francia. È una situazione che riguarda tutto il mondo, come suggerisce il report stesso, citando un’attività digitale, decentralizzata e senza confini, operante simultaneamente in più giurisdizioni , basata talvolta su un modello piracy-as-a-service che sta prendendo sempre più piede e connessa ad altri reati come traffico di droga, esseri umani e armi, gioco d’azzardo illegale e frode, riciclaggio di denaro e, in alcuni casi, finanziamento del terrorismo .

Italia in prima fila, nel bene e nel male

Se questo è lo scenario, qual è la soluzione proposta? Non c’è ovviamente una bacchetta magica da agitare, ma gli autori dello studio ritengono che la strada da percorrere debba tenere conto di quattro priorità.

Introdurre meccanismi di contrasto transfrontalieri più efficaci;

lanciare strumenti legali ampliati, come il blocco dei siti, e linee guida penali più rigorose;

promuovere un maggiore coordinamento tra gli sforzi del settore pubblico e privato;

riconoscere la pirateria come forma di criminalità organizzata.

E l’Italia è presente anche nell’elenco dei paesi (insieme a Regno Unito, Australia, Francia, Germania e Spagna) che hanno già implementato il blocco dei siti come uno strumento di contrasto. Il riferimento, seppur non esplicito, è a iniziative come Piracy Shield.