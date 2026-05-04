GameStop offre 56 miliardi di dollari per acquisire eBay

Dopo l’indiscrezione del weekend è arrivata la conferma ufficiale. GameStop ha inviato una proposta di acquisto non vincolante per il 100% di eBay. L’azienda texana ha offerto 55,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. Nel comunicato stampa è scritto che il CEO Ryan Cohen riceverà un compenso in base alla performance della nuova società.

Dove sono i soldi necessari per l’acquisizione?

In vista dell’offerta non sollecitata, GameStop ha iniziato ad accumulare azioni di eBay a partire dal 4 febbraio 2026, raggiungendo una partecipazione del 5%. Ieri ha presentato ufficialmente la proposta di acquisto pari a 125 dollari per azione (50% in contanti e 50% in azioni ordinarie di GameStop), ovvero il 46% in più rispetto al prezzo di chiusura del 4 febbraio (85,84 dollari).

In seguito all’indiscrezione pubblicata dal Wall Street Journal, il valore delle azioni di eBay hanno superato i 118 dollari. Diversi analisti hanno espresso dubbi sull’esito dell’operazione finanziaria. La capitalizzazione di mercato di eBay è circa 46 miliardi di dollari, mentre quella di GameStop è circa 12 miliardi di dollari.

Attualmente le azioni dell’azienda texana valgono meno di 27 dollari. Nel comunicato stampa è scritto che il 50% in contanti verrà coperto con i 9,4 miliardi di dollari disponibili in cassa e con un finanziamento (debito) fino a 20 miliardi di dollari ricevuto da TD Securities, una banca di investimento canadese. Secondo il Wall Street Journal, il CEO potrebbe chiedere aiuto ai fondi sovrani del Medio Oriente.

Se eBay non accetterà l’offerta, Cohen si rivolgerà direttamente agli azionisti. Nei documenti pubblicati sul sito ufficiale, GameStop sottolinea che i circa 1.600 negozi negli Stati Uniti verranno utilizzati come rete di distribuzione dei prodotti venduti su eBay. L’azienda texana ha abbandonato il mercato europeo con la chiusura dei negozi. In Italia sono stati ceduti a Cidiverte che usa il marchio Gamelife.