Il drone agricolo che ha bloccato l'aeroporto di Cuneo

Non è la prima volta che un drone crea seri problemi a un aeroporto, ma quanto accaduto allo scalo di Cuneo-Levaldigi è una storia a sé, che merita di essere raccontata. Un uomo di 55 anni, agricoltore, senza licenza di volo né autorizzazione o assicurazione, ne ha fatto volare uno nei pressi della struttura per spargere diserbante su un terreno di proprietà.

Un drone enorme ha bloccato l’aeroporto di Cuneo

Come riportato da La Stampa, non si è trattato della solita unità da 250 grammi che non richiede alcun patentino, ma di un quadricottero da 32 chilogrammi e con un interasse (l’estensione dei bracci aperti) fino a 2,7 metri. Insomma, non il classico DJI che si compra su Amazon per fare qualche foto e video dall’alto, ma un modello dal valore di mercato stimato in 15.000-20.000 euro e capace di raggiungere i 7 chilometri di distanza da chi lo controlla. Eppure, l’uomo, si è giustificato semplicemente così agli agenti di polizia che lo hanno raggiunto.

L’ho comprato su internet e lo stavo usando per diserbare i miei campi.

Il drone è stato individuato dagli addetti alla sicurezza dell’aeroporto nel tardo pomeriggio del 2 maggio, a un’altezza di circa 35 metri. Un potenziale pericolo per i velivoli durante le fasi di decollo e atterraggio, tanto da far scattare la sospensione immediata del traffico aereo.

È arrivata l’inevitabile denuncia e il quadricottero è stato sequestrato. Ora l’agricoltore rischia una multa fino a 100.000 euro.

Il drone sembra appartenete alla serie DJI Agras T (nell’immagine di copertina il modello T10), progettato proprio per questo tipo di impieghi, capace di sollevare un serbatoio e di distribuirne il contenuto dall’alto.