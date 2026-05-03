VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile

Per attivare una nuova VPN senza limiti può bastare poco più di 1 euro al mese: con la promozione in corso, infatti, è possibile attivare PrivadoVPN con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, grazie allo sconto del 90% sul costo del servizio. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Una VPN con poco più di 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo anche una politica no log, che elimina la raccolta dei dati di utilizzo della VPN da parte dell’utente. Da segnalare anche l’accesso a un network di server VPN che copre diversi Paesi in tutto il mondo e che consente di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, selezionando un server situato in un altro Paese per “spostare” il proprio IP.

PrivadoVPN garantisce anche un utilizzo multi-piattaforma: con un solo account e grazie alle applicazioni per i principali sistemi operativi, infatti, è possibile accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso è possibile accedere all’offerta di PrivadoVPN con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. La promo è disponibile tramite il box qui di sotto e include 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Si tratta di un’occasione ottima per poter sfruttare una VPN illimitata e sicura con un prezzo di poco più di 1 euro al mese e senza compromessi sulla qualità del servizio e sulla sicurezza e la privacy garantite all’utente.