Dreamina AI: ecco come utilizzare la suite AI senza limitazioni dall'Italia

Dreamina AI è una suite AI che consente di generare foto e video sfruttando l’intelligenza artificiale. Creata da ByteDance, Dreamina AI è disponibile anche in Italia ma con diverse limitazioni e con crediti che si esauriscono più rapidamente. C’è, però, un modo per utilizzare il servizio in modo più completo. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come usare Dreamina AI in Italia

Il modo migliore per usare Dreamina AI in Italia è ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server al di fuori dell’UE per evitare le limitazioni applicate al servizio in Europa (tra i server consigliati ci sono quelli situati in Giappone, in Corea del Sud e negli Stati Uniti).

La VPN giusta è NordVPN, servizio di riferimento per il settore. Con la promozione in corso è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

La procedura da seguire è molto semplice: basta attivare la VPN e installare l’app sul proprio dispositivo. A questo punto è sufficiente avviare la connessione tramite VPN, andando a scegliere un server situato al di fuori dell’Europa, in modo da spostare il proprio IP.

NordVPN, ricordiamo, mette a disposizione un network di migliaia di server e, quindi, la possibilità di aggirare facilmente blocchi e limitazioni su base geografica. La connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto, in modo da poter iniziare subito a utilizzare NordVPN. Il costo è di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi, e ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Credits immagine: Dreamina AI