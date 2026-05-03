 Dreamina AI: ecco come utilizzare la suite AI senza limitazioni dall'Italia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dreamina AI: ecco come utilizzare la suite AI senza limitazioni dall'Italia

Dreamina AI è accessibile dall'Italia senza limitazioni: per sfruttare appieno la suite AI è sufficiente ricorrere a una VPN, ecco i dettagli.
Dreamina AI: ecco come utilizzare la suite AI senza limitazioni dall'Italia
Sicurezza VPN
Dreamina AI è accessibile dall'Italia senza limitazioni: per sfruttare appieno la suite AI è sufficiente ricorrere a una VPN, ecco i dettagli.

Dreamina AI è una suite AI che consente di generare foto e video sfruttando l’intelligenza artificiale. Creata da ByteDance, Dreamina AI è disponibile anche in Italia ma con diverse limitazioni e con crediti che si esauriscono più rapidamente. C’è, però, un modo per utilizzare il servizio in modo più completo. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come usare Dreamina AI in Italia

Il modo migliore per usare Dreamina AI in Italia è ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server al di fuori dell’UE per evitare le limitazioni applicate al servizio in Europa (tra i server consigliati ci sono quelli situati in Giappone, in Corea del Sud e negli Stati Uniti).

La VPN giusta è NordVPN, servizio di riferimento per il settore. Con la promozione in corso è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Dreamina AI

La procedura da seguire è molto semplice: basta attivare la VPN e installare l’app sul proprio dispositivo. A questo punto è sufficiente avviare la connessione tramite VPN, andando a scegliere un server situato al di fuori dell’Europa, in modo da spostare il proprio IP.

NordVPN, ricordiamo, mette a disposizione un network di migliaia di server e, quindi, la possibilità di aggirare facilmente blocchi e limitazioni su base geografica. La connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto, in modo da poter iniziare subito a utilizzare NordVPN. Il costo è di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi, e ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Credits immagine: Dreamina AI

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile

VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile
Cyberattacco di Salt Typhoon contro Sistemi Informativi

Cyberattacco di Salt Typhoon contro Sistemi Informativi
Falsi investimenti in criptovalute: smantellati call center

Falsi investimenti in criptovalute: smantellati call center
Surfshark compie 8 anni: maxi offerta di compleanno sui piani VPN di 2 anni

Surfshark compie 8 anni: maxi offerta di compleanno sui piani VPN di 2 anni
VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile

VPN a poco più di 1 €/mese: con l'offerta di maggio 2026 ora è possibile
Cyberattacco di Salt Typhoon contro Sistemi Informativi

Cyberattacco di Salt Typhoon contro Sistemi Informativi
Falsi investimenti in criptovalute: smantellati call center

Falsi investimenti in criptovalute: smantellati call center
Surfshark compie 8 anni: maxi offerta di compleanno sui piani VPN di 2 anni

Surfshark compie 8 anni: maxi offerta di compleanno sui piani VPN di 2 anni
Davide Raia
Pubblicato il
3 mag 2026
Link copiato negli appunti