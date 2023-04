Antivirus, VPN e Password Manager in un'unica offerta a meno di 5€ per dispositivo

Per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi è necessario poter contare su software specifici in grado di offrire una protezione a 360°. Poter contare su di un antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce in tempo reale è essenziale. Allo stesso modo, per accedere ad Internet proteggendo la propria privacy serve una VPN mentre per gestire in sicurezza i propri dati (password e credenziali di pagamento) è sempre più importante poter contare su di un Password Manager.

Grazie a McAfee Total Protection è possibile accedere ad una protezione 3 in 1 con antivirus, VPN e Password Manager in un unico bundle completo. Con l’offerta in corso, la suite di McAfee è scontata a 39,95 euro (invece di 99,95 euro) per la protezione di un dispositivo. Ancora più interessante è l’offerta per proteggere 10 dispositivi. In questo caso, infatti, McAfee Total Protection è scontata a 49,95 euro (invece di 129,95 euro) per un anno.

Di fatto, bastano meno di 5 euro per proteggere un dispositivo con VPN, Password Manager e antivirus. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

McAfee Total Protection: 3 software in un unico bundle a prezzo scontato

Il punto di forza di McAfee Total Protection è la possibilità, per l’utente, di accedere ad una protezione multi-livello e multi-dispositivo. La proposta di McAfee, infatti, permette la protezione su 10 dispositivi differenti (tra Windows, macOS, Android e iOS) garantendo l’accesso a:

antivirus per una protezione in tempo reale da virus, malware, spyware e ransomware

per una protezione in tempo reale da virus, malware, spyware e ransomware VPN per un accesso sicuro e privato ad Internet da attivare in qualsiasi momento

per un accesso sicuro e privato ad Internet da attivare in qualsiasi momento Password Manager per la gestione di chiavi d’accesso e credenziali di pagamento in sicurezza su tutti i propri dispositivi

Con l’offerta in corso McAfee Total Protection è disponibile ad appena 49,95 euro invece di 129,95 euro per un anno con la possibilità di estendere la protezione fino a 10 dispositivi. Di conseguenza, l’offerta consente di ottenere una protezione completa al costo di meno di 5 euro per dispositivo.

Attivare l’offerta è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale di McAfee linkato in precedenza e seguire la procedura di registrazione. Successivamente sarà possibile scaricare tutto il software di sicurezza sui propri dispositivi e beneficiare della protezione 3 in 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.