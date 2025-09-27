 Antivirus + VPN + password manager a 49€ per un anno: scopri TotalAV
Il pacchetto di TotalAV mette a disposizione un set di servizi completo per la protezione e privacy online. Il tutto a soli 49€ per un anno.
Sicurezza Antivirus
Il pacchetto di TotalAV mette a disposizione un set di servizi completo per la protezione e privacy online. Il tutto a soli 49€ per un anno.

Oggi non basta più un semplice antivirus per sentirsi davvero protetti online. I rischi arrivano da ogni parte: siti contraffatti che rubano dati, truffe di phishing sempre più sofisticate, malware nascosti nei download e persino tracker che seguono ogni movimento sul web. Per rispondere a tutte queste minacce in un’unica soluzione, c’è TotalAV Total Security, la suite che abbina protezione antivirus, VPN, gestore di password e molto altro.

In questo momento è possibile attivarla a un prezzo speciale: 49€ per un anno invece di 149€, con accesso a tutte le funzionalità premium. Andiamo a scoprirle.

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: ecco TotalAV

Con TotalAV hai la certezza di una difesa completa, sempre attiva e semplice da usare. L’antivirus lavora in tempo reale per bloccare virus, trojan, ransomware e spyware ancora prima che possano infettare i tuoi dispositivi. Grazie alle scansioni cloud zero-day, individua anche le minacce più recenti, mentre la protezione PUA impedisce l’installazione di programmi indesiderati che rallentano il sistema.

La privacy è al centro di questa soluzione: con la VPN integrata puoi navigare in modo anonimo, crittografando la connessione e aggirando le restrizioni geografiche. Il blocco dei cookie di tracciamento rimuove ogni residuo della tua attività online, e il monitoraggio delle violazioni dati ti avvisa subito se le tue credenziali compaiono in database compromessi.

In più, TotalAV include strumenti per migliorare le prestazioni del computer: dalla pulizia disco alla gestione del browser, fino alle scansioni smart programmate per mantenere sempre alta la sicurezza. Non manca Total Adblock, che elimina gli annunci più invadenti, e Total Password, un password manager integrato che genera e conserva in modo sicuro le tue credenziali.

Compatibile al 100% con Windows, Mac, Android e iOS, TotalAV Total Security è pensato per offrire protezione completa e accessibile ovunque ti trovi. Con la promozione attuale a 49€ per 12 mesi, si conferma una delle soluzioni più convenienti e complete per chi desidera combinare sicurezza, privacy e ottimizzazione in un solo abbonamento. Per averlo vai sul sito di TotalAV.

Pubblicato il 27 set 2025

