Antivirus+VPN+adblock in un solo tool? TotalAV costa solo 19€

Proteggere i propri dispositivi e i dati sensibili non è mai stato così conveniente. Con la promozione attuale, TotalAV offre un abbonamento annuale a 19€, pari a circa 1,59€ al mese, per un risparmio di 80€ rispetto al prezzo di listino di 99€.

L’offerta può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di TotalAV ed è tra le più vantaggiose per chi cerca un servizio completo di sicurezza digitale. Scopriamo nel dettaglio cosa include la promozione in questione.

TotalAV ti protegge e ti rende anonimo sul web

Nato come antivirus, TotalAV è oggi una suite di cybersicurezza a 360 gradi, capace di bloccare ransomware, trojan, spyware e virus di ogni genere. La protezione copre non solo i computer, ma anche smartphone e tablet, garantendo continuità sia nell’uso personale che professionale.

Il pacchetto include anche una VPN illimitata, utile per mantenere l’anonimato online e proteggere i dati durante la connessione a Wi-Fi pubblici, come quelli di bar, aeroporti o hotel. A completare il tutto c’è un ad blocker avanzato, che elimina pubblicità fastidiose e pop-up, velocizzando la navigazione e rendendola più fluida.

Con soli 19€ per 12 mesi, TotalAV mette a disposizione uno dei pacchetti di sicurezza più completi e convenienti sul mercato: privacy, prestazioni e protezione in un’unica soluzione. Una vera occasione per affidarsi a un software riconosciuto e certificato a livello internazionale.