ANYCUBIC Kobra 2 Pro: sconto ESCLUSIVO del 25% su Amazon

Se sei un creativo o un professionista che cerca una stampante 3D con prestazioni eccezionali e caratteristiche all’avanguardia, la stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro è la scelta perfetta per te. E con uno sconto del 25% disponibile su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per investire in questa tecnologia di stampa innovativa. Non perdere tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 299,00 euro, anziché 399,99 euro.

ANYCUBIC Kobra 2 Pro: le scorte a disposizione sono limitate

La Kobra 2 Pro ti offre una velocità di stampa senza precedenti, completando un modello Benchy in soli 18 minuti, risparmiando l’83% del tempo di stampa rispetto alle stampanti tradizionali. Con una velocità predefinita di 300mm/s e una massima di 500mm/s, questa stampante è 10 volte più veloce delle sue controparti, consentendoti di trasformare le tue idee in prototipi fisici in un batter d’occhio.

Ma la velocità non è l’unico vantaggio della Kobra 2 Pro. La sua precisione avanzata è garantita dal sistema di estrusione a corto raggio e dalla struttura di movimento stabile con guide in metallo ad albero doppio e cuscinetti SG15. Questi elementi lavorano insieme per garantire stampe veloci e affidabili con minimi difetti tra gli strati.

Inoltre, questa stampante offre prestazioni di livellamento automatico impeccabili grazie alla sua tecnologia Leviq 2.0. Il processore dual-core Cortex-A7 da 1,2 GHz assicura un controllo preciso dei motori e prestazioni di calcolo superiori, consentendoti di ottenere stampe di alta qualità con facilità.

Con l’app AnyCubic, puoi controllare la tua stampante 3D da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Con funzionalità come la ricerca online nella libreria di modelli, il monitoraggio video in tempo reale, l’affettatura e la stampa online e altro ancora, hai il controllo completo sul processo di stampa, anche quando sei lontano dalla tua stampante.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sulla stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro. Acquista subito su Amazon e porta la tua creatività e produttività a nuovi livelli. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 299,00 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

