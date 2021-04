Anycubic Mega S, stampa in 3D con lo sconto del 35%

La stampante 3D Anycubic Mega S torna per poche ore al minor prezzo raggiunto da inizio anno ad oggi: un’offerta che si è fatta ricorrente nel tempo, ma sempre di brevissima durata, creando piccole parentesi di opportunità come quella che durerà fino a questa a mezzanotte: 279,99 euro invece di 429,99 euro, con uno sconto extra del 35% per i più rapidi ad approfittarne.

Stampante 3D, lo sconto è del 35%

La stampante si presenta promettendo estrema semplicità: “non solo soddisfa le esigenze di assemblaggio rapido per utenti esperti, ma anche un uso amichevole per i principianti“. Ridotte al minimo le vibrazioni e migliorato il design dell’estrusore: sono molti i miglioramenti apportati per fare della qualità una garanzia.

In caso di esaurimento del filamento o di una interruzione di corrente, il lavoro riprenderà esattamente dal punto in cui si era interrotto, tenendo a memoria il lavoro compiuto per evitare ogni qualsivoglia problema. Importanti le dimensioni di stampa possibili: 210 x 210 x 205 mm, offrendo così maggior volume alla creatività.

Accedere ad una stampante 3D di questa caratura è possibile oggi con un avanzo di 150 euro rispetto al prezzo tradizionale: una mano tesa a quanti (per curiosità, utilità o diletto) intendono sperimentarsi nella stampa 3D partendo da un dispositivo che mette immediatamente a disposizione tutto quanto necessario per prodotti di qualità immediata semplicità esecutiva.