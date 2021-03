APC Back-UPS BX700: PC sempre acceso con 75 euro

Durante un temporale possono verificarsi interruzioni di corrente improvvise che causano danni ai componenti elettronici, come la scheda madre del PC. La soluzione migliore è acquistare un gruppo di continuità, come quelli prodotti da APC. Tra le offerte di Amazon c’è quella per il Back-UPS BX700 in grado di sopportare un carico massimo di 390 Watt. Il prezzo è solo 74,99 euro.

APC Back-UPS BX700: sconto del 25% su Amazon

Come si può intuire dal nome, il Back-UPS BX700 sopporta un carico massimo di 700 VA corrispondenti a 390 Watt (quando la batteria è al 100%). In questo caso l’autonomia è di circa 1,5 minuti, sufficiente per spegnere correttamente il PC quando viene a mancare l’alimentazione di rete. Sul retro del gruppo di continuità ci sono cinque prese IEC-C13. Una è l’ingresso per l’alimentazione, mentre alle altre quattro devono essere collegati i dispositivi da proteggere (ad esempio, il computer e il monitor).

Ci sono inoltre due porte RJ-11 per il cavo telefonico (ingresso e uscita) e la porta USB che permette la gestione del Back-UPS tramite il software PowerChute. Sul fronte ci sono invece il pulsante di accensione, sotto il quale c’è un LED di stato. Il gruppo di continuità sfrutta la tecnologia Line Interactive con forma sinusoidale della corrente alternata approssimata a gradini.

Il Back-UPS BX700 offre la regolazione automatica della tensione (AVR) e protegge contro sovratensioni e i picchi di corrente che viaggiano lungo la linea telefonica. È possibile acquistare il gruppo di continuità al prezzo di 74,99 euro, invece di 99,99 euro (sconto del 25%).