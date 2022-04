ApeCoin (APE) da record: +30% in un solo giorno

A poco più di un mese dal suo debutto nel mondo delle criptovalute, il token nativo del progetto Bored Ape Yacht Club fa registrare il suo valore più alto di sempre: ApeCoin (APE) ha toccato quota 27,51 dollari, un record. Al momento si attesta a un +28,92% prendendo in considerazione le ultime 24 ore. Chi desidera puntare su questo asset, da molti ritenuto dall’elevato potenziale in prospettiva, lo trova disponibile per il trading sulla piattaforma Coinbase.

Il record di ApeCoin (APE): dagli NFT al mondo crypto

Le origini del progetto sono da ricercare nei meandri dell’ambito NFT, più precisamente nella collezione composta da 10.000 opere digitali messa in vendita da Yuga Labs (i cui creatori sono stati scoperti da poco). Un successo enorme, grazie anche al supporto offerto dalle tante celebrità che hanno fatto a gara per aggiudicarsene una, a colpi di aste e rilanci, per poi farne bella mostra sulle bacheche dei social network. Tra queste figurano nomi del calibro del rapper Eminem, dell’attrice Gwyneth Paltrow e del cestista Shaquille O’Neal, ma anche di Snoop Dogg, Mark Cuban, Post Malone, Stephen Curry, Paris Hilton, Jimmy Fallon e Serena Williams. L’elenco completo è in verità molto più esteso e si allunga di giorno in giorno.

Stando alle informazioni fin qui trapelate, è dato come imminente l’annuncio di una nuova iniziativa battezzata Otherside e messa in campo dal team, questa volta inerente al metaverso. Non fatichiamo a immaginare all’orizzonte un’ulteriore impennata per il valore.

A tal proposito, la piattaforma ha svelato la scorsa settimana la collaborazione con il team di Bored Ape Yatch Club per la realizzazione di un film in tre parti. Sarà ispirato proprio ai Non-Fungible Token in questione. Si intitolerà The Degen Trilogy.

