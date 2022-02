NFT: scoperti i creatori di Bored Apes Yacht Club

I creatori di una delle serie NFT più popolari, Bored Apes Yacht Club, sono stati identificati. O almeno una parte di loro. A svelare la reale identità di due dei co-fondatori è stata la redazione del sito BuzzFeed News e di lì a poco è giunta la conferma da parte dei diretti interessati: si tratta di Greg Solano (32 anni) e Wylie Aronow (35 anni).

La scoperta è stata effettuata spulciando tra le informazioni relative a Yuga Labs, società legata alla gestione degli asset BAYC. L’idea di dar vita a quella che sarebbe diventata la proficua collezione di Non-Fungible Token è scaturita durante un incontro avvenuto in Florida. Qui sotto il post di Solano…

Got doxxed against my will. Oh well.

Web2 me vs. Web3 me pic.twitter.com/uLkpsJ5LvN

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) February 5, 2022