API OpenAI: cambia il sistema di fatturazione

Coloro che hanno deciso di mettere mano al portafogli e di sottoscrivere un account premium per l’accesso alla piattaforma API di OpenAI, così da poterne sfruttare gli strumenti e i modelli di intelligenza artificiale più recenti (da GPT a DALL·E per il text-to-image), mettendoli al servizio della produttività o della creatività, stanno ricevendo un avviso inerente a una modifica che riguarda il sistema di fatturazione. Vediamo cosa cambia.

Fatturazione e crediti per l’API OpenAI: cosa cambia

L’email si apre con Ciao, stiamo aggiornando il sistema di fatturazione per il tuo account OpenAI API . Subito dopo, una nota sul cambiamento in fase di introduzione: Invece di ricevere una fattura alla fine del mese, da ora dovrai pre-acquistare i crediti per l’utilizzo dell’API . Il messaggio si chiude poi con Puoi aggiungere crediti al tuo account visitando la pagina di fatturazione , rimandando alle pagine del sito ufficiale per ulteriori dettagli.

Un ulteriore chiarimento sottolinea che non ci sono modifiche per quanto riguarda ChatGPT Plus, l’abbonamento premium al chatbot che offre l’accesso a funzionalità come l’utilizzo del modello GPT-4, alla creazione dei GPTs e altro ancora: Si prega di notare che questo cambiamento si applica solo al tuo account OpenAI API e a Playground, non interessa le sottoscrizioni a ChatGPT Plus .

Playground è uno strumento Web lanciato dall’organizzazione di Sam Altman per semplificare il test dei prompt e per familiarizzare con il funzionamento della piattaforma API. Il video qui sotto lo mostra in azione.